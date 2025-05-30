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عربي-دولي

فوضى... هبوط اضطراري لطائرة وهذا ما جرى على متنها

Lebanon 24
30-05-2025 | 06:36
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نفذ قائد طائرة بريطانية تابعة لشركة طيران "إيزي جت" هبوطاً اضطرارياً، وذلك بسبب "حفلة صاخبة" كانت على متنها.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "Metro" البريطانية، كانت الطائرة في طريقها من مطار "غاتويك" في لندن إلى مراكش في المغرب. واضطرت إلى الهبوط في مدينة فارو في جنوب البرتغال، وذلك من أجل التعامل مع مجموعة الشباب الذين كانوا يقيمون احتفالاً على متن الطائرة، وتبين أن أحدهم كان يحتفل بقرب زفافه وبـ"توديع حياة العزوبية"، لكن الحفل تسبب بفوضى على متن الطائرة فانتهى بها إلى تحويل مسارها والهبوط الاضطراري في منتصف الطريق بالبرتغال.
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وأخرجت الشرطة البرتغالية الشبان الذين كانوا في حفل "توديع عزوبية" الصاخب من الطائرة، وذلك بسبب سلوكهم المسيء خلال الرحلة، والذي اضطر قائد الطائرة إلى تحويل المسار والهبوط الاضطراري.

كما قال شهود عيان إن اثنين من الرجال أساءا معاملة طاقم الطائرة واستمرا في التدخين الإلكتروني وشرب الكحول بكثافة خلال الرحلة، على الرغم من أن المجموعة تلقت تحذيرات لستة مرات من الطاقم. (العربية)
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