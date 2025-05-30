فوضى... هبوط اضطراري لطائرة وهذا ما جرى على متنها

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نفذ قائد طائرة بريطانية تابعة لشركة طيران "إيزي جت" هبوطاً اضطرارياً، وذلك بسبب "حفلة صاخبة" كانت على متنها.وبحسب تقرير نشرته جريدة "Metro" ، كانت الطائرة في طريقها من مطار "غاتويك" في إلى مراكش في . واضطرت إلى الهبوط في مدينة في جنوب ، وذلك من أجل التعامل مع الذين كانوا يقيمون احتفالاً ، وتبين أن أحدهم كان يحتفل بقرب زفافه وبـ"توديع حياة العزوبية"، لكن الحفل تسبب بفوضى على متن الطائرة فانتهى بها إلى تحويل مسارها والهبوط الاضطراري في منتصف الطريق بالبرتغال.وأخرجت الشرطة الشبان الذين كانوا في حفل "توديع عزوبية" الصاخب من الطائرة، وذلك بسبب سلوكهم المسيء خلال الرحلة، والذي اضطر قائد الطائرة إلى تحويل المسار والهبوط الاضطراري.كما قال شهود إن اثنين من الرجال أساءا معاملة طاقم الطائرة واستمرا في التدخين الإلكتروني وشرب بكثافة خلال الرحلة، على الرغم من أن المجموعة تلقت تحذيرات لستة مرات من الطاقم. (العربية)