"قلق كبير".. هذا ما تخشاه إسرائيل بسبب ترامب

كشفت صحيفة " " الأميركية أن تستعد لتقديم "ورقة شروط" إلى ، تطالب فيها بوقف كامل لتخصيب اليورانيوم، في إطار المفاوضات الجارية بين الطرفين منذ أكثر من 7 أسابيع.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي رفيع قوله "إذا لم تقبل إيران بهذه الشروط، فلن يكون يوما جيدا لها"، في إشارة إلى خيارات بديلة قد تتضمن تصعيداً عسكرياً.



وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات بين وتل أبيب حول كيفية التعامل مع الملف ، إذ أعرب مسؤولون أميركيون عن أملهم في أن يعالج إطار العمل الجاري المخاوف ، ويقنع القيادة الإسرائيلية بتأجيل أي هجوم وشيك على المنشآت .



قلق إسرائيلي

الصحيفة تقول إن تشعر بقلق متزايد من أن تسير نحو اتفاق يتيح لطهران الحفاظ على بعض قدراتها النووية، خصوصاً في مجال التخصيب، مقابل ضمانات لا ترقى إلى خطها الأحمر المعلن، وهو "صفر تخصيب".



وقد يُقيد هذا الاتفاق - في حال توقيعه - قدرة إسرائيل على تنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران، ما يضعها في موقف معقد مع أقرب حلفائها.

وأعرب علناً عن هذه المخاوف، محذرا من أن التوصل إلى اتفاق سيئ سيكون أخطر من عدم التوصل إلى اتفاق على الإطلاق.



بالمقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي أن محبط من محاولات إسرائيل التأثير على موقف واشنطن التفاوضي، لافتا إلى أن "لدينا بعض الخلافات مع إسرائيل حول كيفية التعامل مع إيران في الوقت الحالي".

وكان حذر من القيام بأي عمل عسكري أحادي من شأنه تقويض المحادثات، وقال: "أخبرته أن هذا سيكون غير مناسب للغاية في الوقت الحالي، لأننا قريبون جدا من التوصل إلى حل".

من جهتها، كانت إسرائيل خططت بالفعل لشن هجوم على إيران هذا العام، لكنها أرجأته بناءً على طلب مباشر من إدارة ترامب، حسب مصدر مطلع على الخطط.



ويرى البعض داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هذه الفرصة قد لا تتكرر، وأنه يجب اتخاذ إجراءات عسكرية حتى بدون دعم الولايات المتحدة، على الرغم من إدراكهم أن مثل هذه العملية ستكون أقل فعالية وأكثر تكلفة بدون دعم واشنطن اللوجيستي والعسكري.



ويأتي كل ذلك بينما تواصل إيران تسريع خطواتها نحو امتلاك القدرة على تصنيع سلاح نووي، فقد زادت بشكل حاد من إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، وحفرت أنفاقاً عميقة في منشأة نطنز، ما قد يسمح لها بمواصلة إنتاج الوقود النووي سراً في حال تعرضت لهجوم.



ووفقاً لوكالة الطاقة الذرية الدولية، فإن إيران باتت على بُعد أشهر فقط من امتلاك قدرات نووية أولية، ويرى محللون أن هذه التطورات قد تدفع واشنطن وتل أبيب إلى تسريع قراراتهما بشأن استخدام القوة أو التوصل إلى تسوية. (الجزيرة نت)



