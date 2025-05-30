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عربي-دولي
يقع في بلد عربي.. هذا هو المكان "الأكثر جوعاً" في العالم
Lebanon 24
30-05-2025
|
06:50
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أعلن متحدث باسم
الصليب الأحمر
أن نصف المرافق الطبية التابعة لجمعية
الهلال الأحمر الفلسطيني
في
قطاع غزة
توقفت عن العمل.
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وقال توماسو
ديلا لونجا
المتحدث باسم
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
إن "نصف المرافق الطبية التابعة للهلال الأحمر في غزة توقفت عن العمل"، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى النقص في الوقود أو المعدات الطبية.
وذكر توماسو ديلا لونجا المتحدث باسم اللصليب الأحمر والهلال الأحمر أن نصف مرافقها الطبية في غزة توقفت عن العمل بسبب نقص الوقود أو المعدات الطبية.
غزة المكان الأكثر جوعاً في العالم
من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية
ينس لايركه
إن 200 ألف شخص نزحوا في غزة خلال الأسبوعين الماضيين منهم 635 ألفا نزحوا حديثا منذ آذار الماضي.
وذكر أنَّ
إسرائيل
تمنع دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة، باستثناء القليل منها، حيث لا يدخل أي طعام جاهز للأكل تقريباً إلى ما وصفه المتحدث باسم المكتب بأنه "أكثر بقاع الأرض جوعاً".
وأشار إلى أن 600 شاحنة مساعدات فقط من أصل 900 مُصرح لها بالوصول إلى حدود إسرائيل مع غزة، ومن هناك، جعلت مجموعة من العوائق البيروقراطية والأمنية من شبه المستحيل إدخال المساعدات بأمان إلى القطاع.
وتابع: "ما تمكنا من إدخاله هو الدقيق (الطحين). هذا ليس جاهزا للأكل، أليس كذلك؟ يجب طهيه.. 100 بالمئة من
سكان غزة
معرضون لخطر المجاعة".
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية وإغاثية كارثية ومجاعة قاسية منذ أن أغلق الجيش إسرائيل المعابر في
2 مارس
الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود.
وبات نحو 1.5 مليون مواطن من أصل حوالي 2.4 مليونا بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.
(سكاي نيوز عربية)
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