في دولة عربيّة... وفاة أكثر من 10 أشخاص في حادث سير مروّع

قالت السلطات ، إن 12 لاجئا سودانيا لقوا مصرعهم "في حادث تصادم مروّع"، عندما كانوا في طريقهم إلى مدينة الكفرة جنوب البلاد.

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ووفقا لجهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة الكفرة، نتج الحادث عن تصادم بين سيارة وشاحنة كبيرة العام شمال المدينة، ممّا أدّى إلى وفاة 12 شخصا من بينهم أطفال ونساء وإصابة اثنين بجروح، وجميعهم يحملون الجنسية السودانية، وقد تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى. (العربية)