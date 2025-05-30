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عربي-دولي

أثناء هبوطها... عطل مفاجىء أصاب طائرة كانت تقلّ أحد الرؤساء وهذا وضع الركاب

Lebanon 24
30-05-2025 | 07:42
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تعرضت طائرة خاصة تقل الرئيس الليبيري جوزيف نيوما بواكاي الأب لانفجار إطار أثناء هبوطها في مطار روبرتس الدولي.
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وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحادث أدى إلى توقف الطائرة على المدرج وتعطيل حركة الطيران، حيث تم إلغاء كافة الرحلات المجدولة.
وأكدت سلطات المطار أن جميع الركاب بمن فيهم الرئيس بواكاي، تم إجلاؤهم بأمان دون وقوع أي إصابات، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن عطل ميكانيكي في إطار الطائرة وليس بسبب أي خلل في حالة المدرج. (روسيا اليوم)
 
 
 
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