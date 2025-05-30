أثناء هبوطها... عطل مفاجىء أصاب طائرة كانت تقلّ أحد الرؤساء وهذا وضع الركاب

تعرضت طائرة خاصة تقل الرئيس الليبيري نيوما بواكاي الأب لانفجار إطار أثناء هبوطها في .

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وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحادث أدى إلى توقف الطائرة على المدرج وتعطيل ، حيث تم إلغاء كافة الرحلات المجدولة.

وأكدت سلطات أن جميع الركاب بمن فيهم الرئيس بواكاي، تم إجلاؤهم بأمان دون وقوع أي إصابات، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن عطل ميكانيكي في إطار الطائرة وليس بسبب أي خلل في حالة المدرج. (روسيا اليوم)