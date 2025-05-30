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عربي-دولي
ماكرون يهدد الصين بتوسيع تواجد "الناتو" في آسيا
Lebanon 24
30-05-2025
|
09:44
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قال
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
أن على
الصين
، إذا كانت ترفض تواجد حلف "
الناتو
" في
آسيا
، أن تمنع بدورها وجود قوات كورية شمالية على الأراضي الأوروبية.
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وجاءت تصريحاته خلال حديثه عن اقتراح تشكيل تحالف
أوروبي
آسيوي ليكون "ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث معدلات النمو"، على حد قوله.
وأوضح ماكرون أنه كان يعارض تاريخيا أي تدخل لحلف "الناتو" في آسيا، لكنه أشار إلى أن التعاون العسكري بين
كوريا الشمالية
وروسيا في
أوروبا
يغير المعادلة.
وقال: "في السنوات الماضية، عارضت أي دور للناتو في آسيا، لأن الحرف 'N' في اسمه يرمز إلى
شمال الأطلسي
... لكن ما تفعله
بيونغ يانغ
بالتعاون مع
موسكو
على الأراضي الأوروبية يشكل تهديدا يستدعي إعادة النظر".
وحذر
الرئيس الفرنسي
الصين من أن عدم منعها تواجد قوات كورية شمالية في أوروبا قد يؤدي إلى توسع عمليات "الناتو" في آسيا، مضيفا: "إذا كانت الصين لا تريد تدخل الناتو في شؤون جنوب
شرق آسيا
أو القارة ككل، فعليها ألا تسمح لكوريا الشمالية بالتواجد عسكريا في أوروبا". (روسيا اليوم)
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