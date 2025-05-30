ماكرون يهدد الصين بتوسيع تواجد "الناتو" في آسيا

قال أن على ، إذا كانت ترفض تواجد حلف " " في ، أن تمنع بدورها وجود قوات كورية شمالية على الأراضي الأوروبية.

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وجاءت تصريحاته خلال حديثه عن اقتراح تشكيل تحالف آسيوي ليكون "ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث معدلات النمو"، على حد قوله.

وأوضح ماكرون أنه كان يعارض تاريخيا أي تدخل لحلف "الناتو" في آسيا، لكنه أشار إلى أن التعاون العسكري بين وروسيا في يغير المعادلة.



وقال: "في السنوات الماضية، عارضت أي دور للناتو في آسيا، لأن الحرف 'N' في اسمه يرمز إلى ... لكن ما تفعله بالتعاون مع على الأراضي الأوروبية يشكل تهديدا يستدعي إعادة النظر".



وحذر الصين من أن عدم منعها تواجد قوات كورية شمالية في أوروبا قد يؤدي إلى توسع عمليات "الناتو" في آسيا، مضيفا: "إذا كانت الصين لا تريد تدخل الناتو في شؤون جنوب أو القارة ككل، فعليها ألا تسمح لكوريا الشمالية بالتواجد عسكريا في أوروبا". (روسيا اليوم)