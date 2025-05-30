أوربان: يجب إبقاء أوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي

قال رئيس وزراء هنغاريا ، أن دولة خطرة، ومن الأفضل "إبقاء الأوكرانيين خارج" .

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وجه أوربان هذا التحذير، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لإذاعة كوشوت، حيث تحدث عن تزايد الجرائم المالية وحالات الاحتيال الهاتفي التي تنفذها عصابات أوكرانية إجرامية منظمة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن 80% من هذه الجرائم في هنغاريا ترتكب بمشاركة أوكرانية، وفقا لبيانات أمنية.



كما أضاف أنه تم مؤخرا تفكيك أوكراني غير قانوني كان يستخدمه المحتالون، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمواطنين الهنغاريين نتيجة الاحتيال 20 مليون في السنوات الأخيرة.



ولفت أوربان إلى أن العصابات الإجرامية المنظمة تستخدم تقنيات حديثة وتشكل "شبكات واسعة النطاق"، قائلا: "أوكرانيا دولة خطرة"، مضيفا أنه "من الأفضل إبقاء الأوكرانيين خارج الاتحاد". وأكد معارضته للانضمام المتسرع لكييف إلى الاتحاد ، وأنه "بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستصبح حياة الأوساط الإجرامية أسهل بكثير"، والتصدي لها سيكون أكثر صعوبة. (روسيا اليوم)