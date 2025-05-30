فيضانات جرفت المنازل وقتلت 88 شخصاً في نيجيريا

أعلن مسؤول في ، أن عدد قتلى الفيضانات في وسط ارتفع إلى 88 شخصا على الأقل بعد العثور على مزيد من الجثث.

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وجرفت الأمطار الغزيرة عشرات المنازل في بلدة موكوا ما تسبب في غرق العديد من الأشخاص. (العربية)