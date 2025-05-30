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عربي-دولي

موقع إسرائيليّ: لهذه الأسباب لا تزال "حماس" تتكتم عن إعلان موقفها من اقتراح ويتكوف

Lebanon 24
30-05-2025 | 10:48
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نشر موقع "i24 news" الإسرائيلي مقالا عدّد من خلاله أسباب عدم إعلان حماس عن موقفها النهائي من اقتراح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف حتى الآن.
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وذكر الموقع أن خلفية أسباب عدم إصدار حماس موقفا نهائيا حتى الآن حول الاتفاق الذي عرضه ويتكوف عن صفقة وقف إطلاق النار، ترتبط باتصالات مكثفة أمس بين الوسيط رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح وقيادة حماس في قطر.

وقال: "في حين دعم بحبح موقف حماس حول الضمانات الأميركية، اتضح لحماس أن ويتكوف ينحاز بشكل متزايد إلى إسرائيل في هذه القضية، مما أدى إلى انقلاب تفاؤل حماس إلى تشاؤم كبير".

وأضاف المصدر عينه أن حركة حماس علمت أن موقف إسرائيل من قضية الضمانات يتجاوز حتى ما ورد في المقترح الأميركي.

وأوضح نقلا عن عدة مصادر مطلعة على ما يجري خلف كواليس المفاوضات، أنه بناء على ذلك، أدركت حماس أن إسرائيل تحتفظ بحقها في مواصلة توزيع المساعدات الإنسانية بما في ذلك عبر شركات أميركية، وأنها تصر على حقها في العودة إلى القتال بعد 60 يوما إذا لم تكن هناك ضمانات أميركية تمنعها من ذلك.

وأشار المصدر إلى أن حماس تعتقد أن الولايات المتحدة تنحاز إلى إسرائيل في القضية الفلسطينية لتعويضها عن الموضوع الإيراني. (روسيا اليوم)
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