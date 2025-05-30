23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
موقع إسرائيليّ: لهذه الأسباب لا تزال "حماس" تتكتم عن إعلان موقفها من اقتراح ويتكوف
Lebanon 24
30-05-2025
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر موقع "
i24 news
"
الإسرائيلي
مقالا عدّد من خلاله أسباب عدم إعلان
حماس
عن موقفها النهائي من اقتراح المبعوث الأميركي إلى
الشرق الأوسط
ستيف ويتكوف
حتى الآن.
Advertisement
وذكر الموقع أن خلفية أسباب عدم إصدار حماس موقفا نهائيا حتى الآن حول الاتفاق الذي عرضه ويتكوف عن صفقة وقف إطلاق النار، ترتبط باتصالات مكثفة أمس بين الوسيط رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح وقيادة حماس في قطر.
وقال: "في حين دعم بحبح موقف حماس حول الضمانات الأميركية، اتضح لحماس أن ويتكوف ينحاز بشكل متزايد إلى
إسرائيل
في هذه القضية، مما أدى إلى انقلاب تفاؤل حماس إلى تشاؤم كبير".
وأضاف المصدر عينه أن حركة حماس علمت أن موقف إسرائيل من قضية الضمانات يتجاوز حتى ما ورد في المقترح الأميركي.
وأوضح نقلا عن عدة مصادر مطلعة على ما يجري خلف كواليس المفاوضات، أنه بناء على ذلك، أدركت حماس أن إسرائيل تحتفظ بحقها في مواصلة توزيع المساعدات الإنسانية بما في ذلك عبر شركات أميركية، وأنها تصر على حقها في العودة إلى القتال بعد 60 يوما إذا لم تكن هناك ضمانات أميركية تمنعها من ذلك.
وأشار المصدر إلى أن حماس تعتقد أن
الولايات المتحدة
تنحاز إلى إسرائيل في القضية
الفلسطينية
لتعويضها عن الموضوع
الإيراني
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
موقع "واللا" الاسرائيلي: إسرائيل قدّمت ردها أمس على اقتراح الوساطة المصرية بشأن صفقة الرهائن
Lebanon 24
موقع "واللا" الاسرائيلي: إسرائيل قدّمت ردها أمس على اقتراح الوساطة المصرية بشأن صفقة الرهائن
30/05/2025 19:39:09
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لكن حماس تتمسك حتى الآن بموقفها الرافض
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لكن حماس تتمسك حتى الآن بموقفها الرافض
30/05/2025 19:39:09
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل لا تزال أنفاق "حماس" تُشكّل تهديداً على إسرائيل؟
Lebanon 24
هل لا تزال أنفاق "حماس" تُشكّل تهديداً على إسرائيل؟
30/05/2025 19:39:09
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قيادي في حماس: رد إسرائيل على مقترح ويتكوف لا يلبي مطالبنا
Lebanon 24
قيادي في حماس: رد إسرائيل على مقترح ويتكوف لا يلبي مطالبنا
30/05/2025 19:39:09
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حول عودة اللاجئين من لبنان والدول المجاورة.. ماذا كشف مصدر حكومي سوري؟
Lebanon 24
حول عودة اللاجئين من لبنان والدول المجاورة.. ماذا كشف مصدر حكومي سوري؟
12:29 | 2025-05-30
30/05/2025 12:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أهالي قرية مصرية يهدمون وكرًا لتجارة المخدرات ويضرمون فيه النار
Lebanon 24
بالفيديو: أهالي قرية مصرية يهدمون وكرًا لتجارة المخدرات ويضرمون فيه النار
12:27 | 2025-05-30
30/05/2025 12:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
موسكو تكشف حصيلة ضحايا الأطفال جراء هجمات كييف على كورسك
Lebanon 24
موسكو تكشف حصيلة ضحايا الأطفال جراء هجمات كييف على كورسك
12:20 | 2025-05-30
30/05/2025 12:20:29
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً... المحكمة العليا تسمح لترامب بإلغاء إقامة 500 ألف مهاجر!
Lebanon 24
رسمياً... المحكمة العليا تسمح لترامب بإلغاء إقامة 500 ألف مهاجر!
11:50 | 2025-05-30
30/05/2025 11:50:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة والفيديو... دولة عربية تُحبط محاولة تهريب 1.8 مليون حبّة مخدّرة!
Lebanon 24
بالصورة والفيديو... دولة عربية تُحبط محاولة تهريب 1.8 مليون حبّة مخدّرة!
11:38 | 2025-05-30
30/05/2025 11:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
Lebanon 24
بعد مغادرتها... إعلامية لبنانية تعود إلى "MTV" بعد 3 سنوات
14:35 | 2025-05-29
29/05/2025 02:35:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
02:15 | 2025-05-30
30/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
Lebanon 24
بالصورة... سجن وفرض غرامة على وئام وهاب!
16:45 | 2025-05-29
29/05/2025 04:45:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
03:00 | 2025-05-30
30/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
23:05 | 2025-05-29
29/05/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:29 | 2025-05-30
حول عودة اللاجئين من لبنان والدول المجاورة.. ماذا كشف مصدر حكومي سوري؟
12:27 | 2025-05-30
بالفيديو: أهالي قرية مصرية يهدمون وكرًا لتجارة المخدرات ويضرمون فيه النار
12:20 | 2025-05-30
موسكو تكشف حصيلة ضحايا الأطفال جراء هجمات كييف على كورسك
11:50 | 2025-05-30
رسمياً... المحكمة العليا تسمح لترامب بإلغاء إقامة 500 ألف مهاجر!
11:38 | 2025-05-30
بالصورة والفيديو... دولة عربية تُحبط محاولة تهريب 1.8 مليون حبّة مخدّرة!
11:05 | 2025-05-30
بتهمة "الترويج للإرهاب"... المحكمة تسجن وتغرّم الإمام إسماعيل!
فيديو
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
30/05/2025 19:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24