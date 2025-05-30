بالصورة والفيديو... دولة عربية تُحبط محاولة تهريب 1.8 مليون حبّة مخدّرة!

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ محاولة تهريب 1,847,952 حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدرة، إلى جانب 184,001 غرام من مواد مخدرة أخرى، كانت مخبأة داخل إرسالية واردة إلى .

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، الحربي، أن الإرسالية المصادرة كانت تحمل وصف "أدوات صحية"، مشيراً إلى أنه تم الكشف عنها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، مما أسفر عن ضبط الكميات المخدرة المخبأة بداخلها.

وأشار الحربي إلى أنه بعد استكمال إجراءات الضبط، تم التنسيق مع ، مما أدى إلى القبض على 3 أشخاص داخل المملكة يُشتبه في تورطهم باستقبال هذه الشحنة.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذ البطحاء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.8 مليون حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر، عُثر عليها مخبأة في إحدى الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر المنفذ، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات، والبالغ عددهم 3… pic.twitter.com/FC0X2NflSl — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 30, 2025 Advertisement

وأكد الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع لمكافحة المخدرات.ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنهم يستقبلون البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الموحد بسرية تامة مع منح مكافأة مالية لمن يبلغ في حال صحة المعلومات.