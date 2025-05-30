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عربي-دولي

بالصورة والفيديو... دولة عربية تُحبط محاولة تهريب 1.8 مليون حبّة مخدّرة!

Lebanon 24
30-05-2025 | 11:38
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أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء محاولة تهريب 1,847,952 حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدرة، إلى جانب 184,001 غرام من مواد مخدرة أخرى، كانت مخبأة داخل إرسالية واردة إلى المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، أن الإرسالية المصادرة كانت تحمل وصف "أدوات صحية"، مشيراً إلى أنه تم الكشف عنها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، مما أسفر عن ضبط الكميات المخدرة المخبأة بداخلها.

وأشار الحربي إلى أنه بعد استكمال إجراءات الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مما أدى إلى القبض على 3 أشخاص داخل المملكة يُشتبه في تورطهم باستقبال هذه الشحنة.

وأكد الحربي أن الهيئة ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب، لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنهم يستقبلون البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة مع منح مكافأة مالية لمن يبلغ في حال صحة المعلومات.

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