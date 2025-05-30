بالصورة والفيديو... دولة عربية تُحبط محاولة تهريب 1.8 مليون حبّة مخدّرة!

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء محاولة تهريب 1,847,952 حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدرة، إلى جانب 184,001 غرام من مواد مخدرة أخرى، كانت مخبأة داخل إرسالية واردة إلى المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حمود الحربي، أن الإرسالية المصادرة كانت تحمل وصف "أدوات صحية"، مشيراً إلى أنه تم الكشف عنها باستخدام التقنيات الأمنية والوسائل الحية، مما أسفر عن ضبط الكميات المخدرة المخبأة بداخلها.
وأشار الحربي إلى أنه بعد استكمال إجراءات الضبط، تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مما أدى إلى القبض على 3 أشخاص داخل المملكة يُشتبه في تورطهم باستقبال هذه الشحنة.
#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذ البطحاء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.8 مليون حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر، عُثر عليها مخبأة في إحدى الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر المنفذ، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات، والبالغ عددهم 3… pic.twitter.com/FC0X2NflSl
— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 30, 2025
#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذ البطحاء تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.8 مليون حبة من مادة "الإمفيتامين" المخدر، عُثر عليها مخبأة في إحدى الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر المنفذ، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات، والبالغ عددهم 3… pic.twitter.com/FC0X2NflSl