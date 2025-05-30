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عربي-دولي

موسكو تكشف حصيلة ضحايا الأطفال جراء هجمات كييف على كورسك

Lebanon 24
30-05-2025 | 12:20
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أعلنت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، آنا كوزنيتسوفا، خلال زيارتها إلى مقاطعة كورسك، أن عشرة أطفال لقوا حتفهم وأصيب 92 آخرون منذ بداية العام الجاري.
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وقالت كوزنيتسوفا إن 92 أصيبوا منذ بداية العام أما القتلى فهم 10 خلال أربعة أشهر منذ مطلع العام حسب البيانات الأولية.. هل هذا كثير أو قليل؟.. هذا أمر مرعب".


وأشارت نائبة رئيس مجلس الدوما إلى جرائم نظام كييف ضد الأسرى، مؤكدة أن السلطات تولي الحديث مع الأسرى العائدين اهتماما خاصا، كما قالت إن "الأسرى الذين يعالجون حاليا في المستشفى، يصعب عليهم سرد الوقائع الفظيعة التي تعرضوا لها في الأسر، حيث مات بعضهم بسبب عدم تلقيهم الرعاية الطبية وهذه جرائم خطيرة تتطلب اهتماما على المستوى الدولي".


وقامت كوزنيتسوفا بزيارة عمل إلى منطقة كورسك، حيث زارت سكان المنطقة الحدودية الذين أجبروا على ترك بيوتهم والإقامة في مراكز إيواء مؤقتة.
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