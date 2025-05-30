موسكو تكشف حصيلة ضحايا الأطفال جراء هجمات كييف على كورسك

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وقالت إن 92 أصيبوا منذ بداية العام أما القتلى فهم 10 خلال أربعة أشهر منذ مطلع العام حسب البيانات الأولية.. هل هذا كثير أو قليل؟.. هذا أمر مرعب".وأشارت نائبة رئيس إلى جرائم نظام ضد الأسرى، مؤكدة أن السلطات تولي الحديث مع الأسرى العائدين اهتماما خاصا، كما قالت إن "الأسرى الذين يعالجون حاليا في المستشفى، يصعب عليهم سرد الوقائع الفظيعة التي تعرضوا لها في الأسر، حيث مات بعضهم بسبب عدم تلقيهم الرعاية الطبية وهذه جرائم خطيرة تتطلب اهتماما على المستوى الدولي".وقامت كوزنيتسوفا بزيارة عمل إلى ، حيث زارت سكان المنطقة الحدودية الذين أجبروا على ترك بيوتهم والإقامة في مراكز إيواء مؤقتة.