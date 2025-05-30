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عربي-دولي

بالفيديو: أهالي قرية مصرية يهدمون وكرًا لتجارة المخدرات ويضرمون فيه النار

Lebanon 24
30-05-2025 | 12:27
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شهدت قرية النجاجرة بمدينة كوم أمبو في محافظة أسوان جنوبي مصر، واقعة لافتة، حيث أقدم الأهالي على هدم وكر لتجارة المخدرات وإشعال النار فيه بعد صلاة الجمعة.
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وأظهرت مقاطع فيديو على "فيسبوك" تجمّع العشرات من السكان أمام المبنى، معبرين عن رفضهم لوجود تجار المخدرات في منطقتهم. وبعد محاولة الهدم بالأيدي، استعان الأهالي بـ"لودر" لتسوية المبنى بالأرض وسط هتافات غاضبة.
 



وكان الأهالي قد قطعوا طريق القاهرة – أسوان الزراعي احتجاجًا على استمرار نشاط وكر المخدرات قرب منازلهم، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتنجح في إقناعهم بإعادة فتح الطريق، ليعودوا لاحقًا ويقوموا بهدم المبنى بالكامل.

الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وسط إشادة من البعض بموقف الأهالي، ومطالبات بتكثيف حملات الأمن لمواجهة تجارة المخدرات. (روسيا اليوم)
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