بالفيديو: أهالي قرية مصرية يهدمون وكرًا لتجارة المخدرات ويضرمون فيه النار

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وأظهرت مقاطع فيديو على " " تجمّع العشرات من السكان أمام المبنى، معبرين عن رفضهم لوجود تجار المخدرات في منطقتهم. وبعد محاولة الهدم بالأيدي، استعان الأهالي بـ"لودر" لتسوية المبنى بالأرض وسط هتافات غاضبة. شهدت قرية النجاجرة بمدينة كوم أمبو في محافظة أسوان جنوبي مصر، واقعة لافتة، حيث أقدم الأهالي على هدم وكر لتجارة المخدرات وإشعال النار فيه بعد .وأظهرت مقاطع فيديو على " " تجمّع العشرات من السكان أمام المبنى، معبرين عن رفضهم لوجود تجار المخدرات في منطقتهم. وبعد محاولة الهدم بالأيدي، استعان الأهالي بـ"لودر" لتسوية المبنى بالأرض وسط هتافات غاضبة.







وكان الأهالي قد قطعوا طريق – أسوان الزراعي احتجاجًا على استمرار نشاط وكر المخدرات قرب منازلهم، قبل أن تتدخل وتنجح في إقناعهم بإعادة ، ليعودوا لاحقًا ويقوموا بهدم المبنى بالكامل.



الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، وسط إشادة من البعض بموقف الأهالي، ومطالبات بتكثيف حملات الأمن لمواجهة تجارة المخدرات. (روسيا اليوم)