Advertisement

عربي-دولي

مفاجأة عن حالته الصحية والنفسية.. هذا ما فعله تعاطي المخدرات بإيلون ماسك

Lebanon 24
30-05-2025 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1368305-638842351958220193.jpg
Doc-P-1368305-638842351958220193.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة نيويورك تايمز، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك كان يتعاطى المخدرات بشكل متكرر، أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، بما في ذلك خلال حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، ما انعكس على حالته الصحية والنفسية وسلوكه العام.
Advertisement

وأفادت الصحيفة أن ماسك، البالغ من العمر 53 عامًا، كان يتناول دواء الكيتامين بشكل يومي في بعض الأحيان، ويخلطه مع مواد أخرى مثل الإكستاسي، لا سيما خلال الحفلات الخاصة، مما أدى إلى تقلبات حادة في المزاج، وأثار هوسًا ملحوظًا لديه بإنجاب المزيد من الأطفال.

وكان ماسك قد أقر في تصريحات سابقة بتناوله الكيتامين بموجب وصفة طبية لعلاج الاكتئاب، نافياً إدمانه لأي مواد غير مشروعة. وقال: "إذا تناولت جرعة زائدة من الكيتامين، فلن تتمكن من أداء عملك.. لدي الكثير من العمل لأقوم به".

ويُعد الكيتامين دواءً مثيرًا للجدل، إذ يُستخدم في بعض الحالات الطبية لعلاج الاكتئاب المقاوم للأدوية، لكنه يحمل مخاطر واضحة عند تعاطيه بشكل مفرط أو خارج إشراف طبي، بما في ذلك الانفصال العقلي، والإدمان، ومشاكل في الجهاز البولي.

وتعزز هذه التقارير المخاوف المتزايدة بشأن سلوك ماسك، الذي يدير شركات كبرى مثل "تسلا" و"سبيس إكس" و"إكس"، في ظل مسؤوليته عن قرارات تؤثر في قطاعات استراتيجية على مستوى العالم.

السلطات الأميركية كانت قد حذّرت سابقًا من الاستخدام غير المنضبط للكيتامين، خاصة بعد وفاة الممثل ماثيو بيري، التي كشفت التحقيقات وجود مستويات مرتفعة من هذه المادة في دمه. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مفاجأة انتخابية في لبنان.. هذا ما فعله مرشحون
lebanon 24
31/05/2025 00:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
في المتن وكسروان.. توقيف امرأة بجرمي بيع أدوات لتعاطي المخدّرات وترويجها
lebanon 24
31/05/2025 00:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ما فعلته عائلته في عيد ميلاده يُثير الجدل.. حالة عادل إمام الصحية تُقلق الجمهور!
lebanon 24
31/05/2025 00:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ما فعله بايدن وهاريس في بلادنا لا يغتفر خاصة فتح الحدود أمام المجرمين والمخدرات
lebanon 24
31/05/2025 00:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2025-05-30
16:51 | 2025-05-30
16:50 | 2025-05-30
16:45 | 2025-05-30
16:41 | 2025-05-30
16:32 | 2025-05-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24