مفاجأة عن حالته الصحية والنفسية.. هذا ما فعله تعاطي المخدرات بإيلون ماسك

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كشفت ، استنادًا إلى مصادر مطلعة، أن الملياردير الأميركي كان يتعاطى المخدرات بشكل متكرر، أكثر مما كان يُعتقد سابقًا، بما في ذلك خلال حملة ، ما انعكس على حالته الصحية والنفسية وسلوكه العام.وأفادت الصحيفة أن ، البالغ من العمر 53 عامًا، كان يتناول دواء الكيتامين بشكل يومي في بعض الأحيان، ويخلطه مع مواد أخرى مثل الإكستاسي، لا سيما خلال الحفلات الخاصة، مما أدى إلى تقلبات حادة في المزاج، وأثار هوسًا ملحوظًا لديه بإنجاب المزيد من الأطفال.وكان ماسك قد أقر في تصريحات سابقة بتناوله الكيتامين بموجب وصفة طبية لعلاج الاكتئاب، نافياً إدمانه لأي مواد غير مشروعة. وقال: "إذا تناولت جرعة زائدة من الكيتامين، فلن تتمكن من أداء عملك.. لدي الكثير من العمل لأقوم به".ويُعد الكيتامين دواءً مثيرًا للجدل، إذ يُستخدم في بعض الحالات الطبية لعلاج الاكتئاب المقاوم للأدوية، لكنه يحمل مخاطر واضحة عند تعاطيه بشكل مفرط أو خارج إشراف طبي، بما في ذلك الانفصال العقلي، والإدمان، ومشاكل في الجهاز البولي.وتعزز هذه التقارير المخاوف المتزايدة بشأن سلوك ماسك، الذي يدير شركات كبرى مثل " " و" " و"إكس"، في ظل مسؤوليته عن قرارات تؤثر في قطاعات استراتيجية على مستوى العالم.السلطات الأميركية كانت قد حذّرت سابقًا من الاستخدام غير المنضبط للكيتامين، خاصة بعد وفاة الممثل ، التي كشفت التحقيقات وجود مستويات مرتفعة من هذه المادة في دمه. (روسيا اليوم)