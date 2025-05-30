فيضانات نيجيريا تقتل 115 شخصاً وتدمر عشرات المنازل

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العنيفة التي ضربت بلدة موكوا في وسط يوم الأربعاء إلى 115 قتيلاً على الأقل، حسبما أعلنت أجهزة الإسعاف المحلية، اليوم الجمعة.

وقال إبراهيم حسيني، المتحدث باسم ، في تصريح لوكالة فرانس برس: "انتشلنا حتى الآن 115 جثة، ونتوقع العثور على المزيد، إذ إن السيول جرفت العديد من الأشخاص إلى نهر النيجر".

وكان حسيني ، مدير العمليات في بولاية النيجر، قد أعلن سابقاً أن عدد الضحايا بلغ نحو 88 قتيلاً، بينما كانت الحصيلة المسجلة صباح الجمعة 36 قتيلاً فقط.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الأربعاء إلى تدمير عشرات المنازل في موكوا، ما تسبب في غرق عدد كبير من السكان، ولا تزال فرق الإنقاذ مستمرة في عمليات البحث عن مفقودين.