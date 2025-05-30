أكثر من 1.3 مليون حاج يصلون إلى السعةدية عبر المنافذ الدولية

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للجوازات في عن وصول أكثر من 1.3 مليون حاج من خارج ، حتى نهاية يوم الخميس، عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية، استعدادًا لأداء مناسك الحج لهذا العام.ووفقًا للبيان الرسمي، بلغ عدد الحجاج القادمين عبر المنافذ الجوية نحو 1,260,874 حاجًا، ما يشكل النسبة الأكبر من إجمالي الحجاج القادمين من الخارج، بفضل التسهيلات والإجراءات السريعة التي تشهدها .في المقابل، استقبلت المنافذ البرية نحو 64,883 حاجًا، بينما دخل عبر الموانئ البحرية 5,088 حاجًا، ما يعكس فعالية منظومة الاستقبال وتنوع وسائل النقل المستخدمة من قبل ضيوف .وأكدت الجوازات أن جميع الإمكانات البشرية والتقنية جرى تسخيرها لتسهيل دخول الحجاج، مشيرة إلى أن المنافذ الدولية مزوّدة بأحدث الأجهزة وتعمل فيها كوادر مؤهلة تتحدث بلغات متعددة، بما يضمن تقديم خدمات متميزة للحجاج من مختلف الجنسيات. (روسيا اليوم)