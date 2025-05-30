مفاجأة.. هذا ما أعلنه ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة!

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وفي مشترك لترامب وإيلون ، قال الرئيس الأميركي: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في ، وسابغلكم اليوم أو غد".وبشأن المحادثات النووية مع ، قال :"سيكون أمرا رائعا إذا توصلنا لاتفاق مع إيران من دون إسقاط قنابل. إيران تريد اتفاقا نوويا ونحن لا نريد أن نفرجها".وأضاف "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران في غير البعيد".واستضاف الرئيس الأميركي، في مع انتهاء دوره في .ولدى حديثه عن الملياردير الأميركي، قال ترامب إن ماسك ساعده في إعداد خطط الإصلاح الحكومي واتخاذ قرار فرض الرسوم الجمركية.وأكد الرئيس الأميركي أن ماسك "شريك في نجاحات كبيرة حصلت خلال الأشهر الأخيرة"، لافتا إلى أن العديد من أفراد فريق ماسك سيبقون في مناصبهم.