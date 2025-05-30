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مفاجأة.. هذا ما أعلنه ترامب عن وقف إطلاق النار في غزة!

Lebanon 24
30-05-2025 | 14:46
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بات "قريبًا جدًا"، وذلك بعدما دعت إسرائيل حركة حماس إلى قبول المقترح الأميركي المطروح.
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وفي مؤتمر صحفي مشترك لترامب وإيلون ماسك، قال الرئيس الأميركي: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة، وسابغلكم اليوم أو غد".

وبشأن المحادثات النووية مع إيران، قال ترامب:"سيكون أمرا رائعا إذا توصلنا لاتفاق مع إيران من دون إسقاط قنابل. إيران تريد اتفاقا نوويا ونحن لا نريد أن نفرجها".

 وأضاف "هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل غير البعيد".

واستضاف الرئيس الأميركي، إيلون ماسك في المكتب البيضاوي مع انتهاء دوره في البيت الأبيض.

ولدى حديثه عن الملياردير الأميركي، قال ترامب إن ماسك ساعده في إعداد خطط الإصلاح الحكومي واتخاذ قرار فرض الرسوم الجمركية.

وأكد الرئيس الأميركي أن ماسك "شريك في نجاحات كبيرة حصلت خلال الأشهر الأخيرة"، لافتا إلى أن العديد من أفراد فريق ماسك سيبقون في مناصبهم.
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