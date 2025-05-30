بطريقة غريبة... هكذا كُشف موقع إقامة مسرب الوثائق الاستخباراتية الأميركية الشهير!



Advertisement في تطور جديد بشأن مسرب الوثائق الاستخباراتية الأميركية الشهير، ، كشف مشروع الأبحاث الروسي "سيستيما" عن مكان إقامته، وهو الذي يعيش في منذ أكثر من عقد، بعد تسريبه آلاف الوثائق السرية من الأميركية.

وبحسب ما أعلنه المشروع، فإن بيانات رقم التسجيل الضريبي لسنودن تشير إلى أنه يقيم في مدينة ليوبرتسي أو بالقرب منها، إحدى ضواحي العاصمة .ويشرف في ليوبرتسي على ثلاث مدن أخرى في منطقة موسكو، ما يعزز من احتمال إقامته في نطاق تلك المنطقة، رغم بقاء تفاصيل عنوانه الدقيق طي السرية منذ وصوله إلى روسيا.وكان سنودن قد تصدّر عناوين في عام 2013، عندما سرّب آلاف الوثائق التي كشفت عن برامج مراقبة واسعة النطاق نفذتها ، بالتعاون مع وكالات استخبارات تابعة لتحالف "العيون الخمس"، الذي يضم إلى جانب كل من وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.وفي أعقاب التسريبات، سعى سنودن للجوء في عدد من الدول، من بينها ، إلا أن السلطات سارعت إلى إلغاء جواز سفره، ما أجبره على البقاء في موسكو، حيث كان في طريقه إلى وجهة أخرى. وتحت ضغط ، امتنعت عدة دول عن استقباله، إلى أن منحته روسيا حق اللجوء، ولاحقا الجنسية الروسية، في ظل حكم الرئيس .