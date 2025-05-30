بعد الغارات الجوية.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الهجوم في سوريا

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مستودعات أسلحة في منطقة ، مشيرًا إلى أن طالت أيضًا مواقع لصواريخ أرض-جو في المنطقة.

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وقال أدرعي في بيان، إن المستودعات كانت تحوي صواريخ أرض-بحر "تهدد حرية الملاحة الدولية والإسرائيلية"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد ومواطنيها".

وتعد هذه الغارات هي الأولى من نوعها منذ اللقاء اللافت الذي جمع الرئيس السوري بنظيره الأميركي في ، على هامش مشاورات عربية ودولية موسعة. (روسيا اليوم)