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عربي-دولي

بعد الغارات الجوية.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الهجوم في سوريا

Lebanon 24
30-05-2025 | 16:07
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مستودعات أسلحة في منطقة اللاذقية السورية، مشيرًا إلى أن الغارات طالت أيضًا مواقع لصواريخ أرض-جو في المنطقة.
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وقال أدرعي في بيان، إن المستودعات كانت تحوي صواريخ أرض-بحر "تهدد حرية الملاحة الدولية والإسرائيلية"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد ضد إسرائيل ومواطنيها".
وتعد هذه الغارات هي الأولى من نوعها منذ اللقاء اللافت الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي دونالد ترمب في السعودية، على هامش مشاورات عربية ودولية موسعة. (روسيا اليوم)
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