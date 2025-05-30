كم قتَل الجيش الإسرائيلي من الأسرى في غزة؟

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كشفت صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في منذ 7 تشرين الثاني 2023، أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 أسيرًا إسرائيليًا كانوا محتجزين لدى حركة ، من أصل 54 تعرّضت حياتهم للخطر.ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري لم تُسمّه، أن الجيش "يبذل جهودًا لحماية المختطفين"، لكنه في الواقع يشن غارات دون التأكد من خلو الأهداف من وجود أسرى، ما يعرضهم للخطر.وسلط التحقيق الضوء على حادثة جرت في نيسان الماضي، حين قصف الجيش مبنى يحتوي على نفق كان فيه الأسيران عيدان ألكسندر وميتان تسنجاوكر، ما أدى إلى انهيار جزئي كاد يودي بحياتهما، قبل أن يُفرج عن الأول لاحقًا.ورغم وجود غرفة عمليات مخصصة لمتابعة أماكن احتجاز الأسرى، أكدت "هآرتس" أن تسارع وتيرة القصف يزيد من احتمالات مقتلهم، مشيرة إلى أن بعضهم قُتل نتيجة القصف المباشر، وآخرون أُعدموا من قبل آسريهم خشية اقتراب الجيش.واتهمت عائلات الأسرى الجيش بعدم التحقق من وجود أبنائهم داخل أهدافه، معتبرين أن الحكومة والجيش لا يضعان سلامتهم ضمن الأولويات، بينما تُظهر التقديرات أن نحو 58 أسيرًا لا يزالون في غزة، 20 منهم فقط يُعتقد أنهم على قيد الحياة. (العربية)