مع مغادرته منصبه الحكومي... كيف ودّع ماسك ترامب؟

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ويغادر ماسك منصبه الحكومي ليعود إلى تركيزه الكامل على مشاريعه الخاصة، وعلى رأسها شركة السيارات الكهربائية " "، وشركة " " المتخصصة في الفضاء، بالإضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروفة سابقا باسم " ".وخلال مراسم الوداع، أشاد بمساهمات ماسك قائلا: "لقد غيّر إيلون بشكل هائل الطريقة التقليدية التي كانت تُدار بها الحكومة في "، مضيفا أن عددا من أعضاء فريقه في وزارة كفاءة الحكومة سيواصلون العمل ضمن الإدارة.أما ماسك، فقد أعرب عن تقديره لتجربته الحكومية، قائلا: "أعتقد أن فريق وزارة كفاءة الحكومة يقوم بعمل رائع، وهم سيواصلون ذلك في ".