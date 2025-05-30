21
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مع مغادرته منصبه الحكومي... كيف ودّع ماسك ترامب؟
Lebanon 24
30-05-2025
|
16:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد
المكتب البيضاوي
في
البيت الأبيض
، يوم الجمعة، وداعاً ودياً بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ورجل الأعمال الملياردير
إيلون ماسك
، تزامناً مع انتهاء فترة
ماسك
كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة، الهيئة المسؤولة عن إعادة هيكلة العمل الإداري
الفيدرالي
.
Advertisement
ويغادر ماسك منصبه الحكومي ليعود إلى تركيزه الكامل على مشاريعه الخاصة، وعلى رأسها شركة السيارات الكهربائية "
تيسلا
"، وشركة "
سبيس إكس
" المتخصصة في الفضاء، بالإضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروفة سابقا باسم "
تويتر
".
وخلال مراسم الوداع، أشاد
ترامب
بمساهمات ماسك قائلا: "لقد غيّر إيلون بشكل هائل الطريقة التقليدية التي كانت تُدار بها الحكومة في
واشنطن
"، مضيفا أن عددا من أعضاء فريقه في وزارة كفاءة الحكومة سيواصلون العمل ضمن الإدارة.
أما ماسك، فقد أعرب عن تقديره لتجربته الحكومية، قائلا: "أعتقد أن فريق وزارة كفاءة الحكومة يقوم بعمل رائع، وهم سيواصلون ذلك في
المستقبل
".
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: إيلون ماسك أعلن نيته مغادرة منصبه في إدارة ترامب ونشكره على كل جهوده في الفترة الماضية
Lebanon 24
البيت الأبيض: إيلون ماسك أعلن نيته مغادرة منصبه في إدارة ترامب ونشكره على كل جهوده في الفترة الماضية
31/05/2025 00:41:13
31/05/2025 00:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بوليتيكو: ترامب أبلغ مقربين منه أن ماسك سيغادر منصبه قريباً
Lebanon 24
بوليتيكو: ترامب أبلغ مقربين منه أن ماسك سيغادر منصبه قريباً
31/05/2025 00:41:13
31/05/2025 00:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب: خيبة أمل من "مشروع قانون الإنفاق الضخم"
Lebanon 24
إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب: خيبة أمل من "مشروع قانون الإنفاق الضخم"
31/05/2025 00:41:13
31/05/2025 00:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: وكالة الكفاءة الحكومية لن تنتهي بمغادرة إيلون ماسك
Lebanon 24
وزير الخزانة الأميركي: وكالة الكفاءة الحكومية لن تنتهي بمغادرة إيلون ماسك
31/05/2025 00:41:13
31/05/2025 00:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد حادثة "صفعة ماكرون".. تعليق ساخر من ترامب
Lebanon 24
بعد حادثة "صفعة ماكرون".. تعليق ساخر من ترامب
16:52 | 2025-05-30
30/05/2025 04:52:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أبلغ زيلينسكي نظيره التركي؟
Lebanon 24
ماذا أبلغ زيلينسكي نظيره التركي؟
16:51 | 2025-05-30
30/05/2025 04:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد "قسد": قواتنا على اتصال مباشر مع تركيا
Lebanon 24
قائد "قسد": قواتنا على اتصال مباشر مع تركيا
16:50 | 2025-05-30
30/05/2025 04:50:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: "حماس" استسلمت في غزة
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: "حماس" استسلمت في غزة
16:41 | 2025-05-30
30/05/2025 04:41:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كم قتَل الجيش الإسرائيلي من الأسرى في غزة؟
Lebanon 24
كم قتَل الجيش الإسرائيلي من الأسرى في غزة؟
16:32 | 2025-05-30
30/05/2025 04:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
Lebanon 24
بفستان أبيض بسيط.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبتها وعريسها من الوسط الفني أيضا (صور)
03:00 | 2025-05-30
30/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
Lebanon 24
ما مصير رفع الحد الأدنى للأجور؟
02:15 | 2025-05-30
30/05/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
Lebanon 24
"سيبو زوجي في حاله".. وفاء الكيلاني تنفعل بسبب تيم حسن ورد فعلها يُثير ضجة (فيديو)
23:05 | 2025-05-29
29/05/2025 11:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
Lebanon 24
نقل فنان فجر اليوم إلى المستشفى... ما فعله بنفسه مروّع!
07:14 | 2025-05-30
30/05/2025 07:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه
Lebanon 24
أصبحت "ام عمر".. صورة جديدة لإبن الإعلامية نبيلة عواد تعرفوا إليه
03:00 | 2025-05-30
30/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:52 | 2025-05-30
بعد حادثة "صفعة ماكرون".. تعليق ساخر من ترامب
16:51 | 2025-05-30
ماذا أبلغ زيلينسكي نظيره التركي؟
16:50 | 2025-05-30
قائد "قسد": قواتنا على اتصال مباشر مع تركيا
16:41 | 2025-05-30
تقرير إسرائيلي: "حماس" استسلمت في غزة
16:32 | 2025-05-30
كم قتَل الجيش الإسرائيلي من الأسرى في غزة؟
16:07 | 2025-05-30
بعد الغارات الجوية.. الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل الهجوم في سوريا
فيديو
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
Lebanon 24
حادث غريب.. هذا ما حصل مع رجلين داخل شاحنة قمامة (فيديو)
01:45 | 2025-05-30
31/05/2025 00:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
31/05/2025 00:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
31/05/2025 00:41:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24