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عربي-دولي

مع مغادرته منصبه الحكومي... كيف ودّع ماسك ترامب؟

Lebanon 24
30-05-2025 | 16:45
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شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، يوم الجمعة، وداعاً ودياً بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، تزامناً مع انتهاء فترة ماسك كرئيس لوزارة كفاءة الحكومة، الهيئة المسؤولة عن إعادة هيكلة العمل الإداري الفيدرالي.
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ويغادر ماسك منصبه الحكومي ليعود إلى تركيزه الكامل على مشاريعه الخاصة، وعلى رأسها شركة السيارات الكهربائية "تيسلا"، وشركة "سبيس إكس" المتخصصة في الفضاء، بالإضافة إلى منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المعروفة سابقا باسم "تويتر".


وخلال مراسم الوداع، أشاد ترامب بمساهمات ماسك قائلا: "لقد غيّر إيلون بشكل هائل الطريقة التقليدية التي كانت تُدار بها الحكومة في واشنطن"، مضيفا أن عددا من أعضاء فريقه في وزارة كفاءة الحكومة سيواصلون العمل ضمن الإدارة.


أما ماسك، فقد أعرب عن تقديره لتجربته الحكومية، قائلا: "أعتقد أن فريق وزارة كفاءة الحكومة يقوم بعمل رائع، وهم سيواصلون ذلك في المستقبل".
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