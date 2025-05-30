قائد "قسد": قواتنا على اتصال مباشر مع تركيا

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وأوضح أنّه لا يعارض لقاء الرئيس التركيّ .واتفقت تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها ، في كانون الأول على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بعد اندلاع مواجهات مع تقدم جماعات معارضة مسلحة نحو وإسقاطها الرئيس السابق .