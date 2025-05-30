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عربي-دولي

قائد "قسد": قواتنا على اتصال مباشر مع تركيا

Lebanon 24
30-05-2025 | 16:50
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أكّد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أنّ قواته على اتصال مباشر مع تركيا.
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وأوضح أنّه لا يعارض لقاء الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان.
 
واتفقت تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، في كانون الأول على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بعد اندلاع مواجهات مع تقدم جماعات معارضة مسلحة نحو دمشق وإسقاطها الرئيس السابق بشار الأسد.
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