ماذا أبلغ زيلينسكي نظيره التركي؟

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وكتب على تطبيق " " عن محادثته مع الرئيس التركي: "يتعين أن يكون هناك وقف لإطلاق النار للمضي قدما نحو السلام. يجب أن يتوقف قتل الناس".وأضاف: "إننا نتشارك الرأي بأن هذا الاجتماع لا يمكن... أن يكون بلا جدوى".وقال زيلينسكي أيضا إنهما ناقشا إمكانية تنظيم اجتماع رباعي يضم رؤساء وروسيا وتركيا والولايات المتحدة.