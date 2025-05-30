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عربي-دولي
ماذا أبلغ زيلينسكي نظيره التركي؟
Lebanon 24
30-05-2025
|
16:51
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أعلن الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
، أنه أبلغ نظيره
التركي
طيب أردوغان
بأن وقف إطلاق النار ضروري للمضي قدما نحو تسوية تنهي الحرب مع
روسيا
.
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وكتب
زيلينسكي
على تطبيق "
تلغرام
" عن محادثته مع الرئيس التركي: "يتعين أن يكون هناك وقف لإطلاق النار للمضي قدما نحو السلام. يجب أن يتوقف قتل الناس".
وأضاف: "إننا نتشارك الرأي بأن هذا الاجتماع لا يمكن... أن يكون بلا جدوى".
وقال زيلينسكي أيضا إنهما ناقشا إمكانية تنظيم اجتماع رباعي يضم رؤساء
أوكرانيا
وروسيا وتركيا والولايات المتحدة.
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