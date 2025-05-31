"اعتن بنفسك"..هدية ذهبية "خاصة" من ترامب لماسك تقديرا لإنجازاته (صورة)

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وقال لماسك أثناء تسليمه المفتاح: "شكرا لك إيلون، اعتن بنفسك". سلّم الرئيس الأميركي الملياردير الأميركي مفتاحا ذهبيا للبيت الأبيض، تقديرا لإنجازاته أثناء توليه منصب وزير الكفاءة الحكومية.وقال لماسك أثناء تسليمه المفتاح: "شكرا لك إيلون، اعتن بنفسك".

وأكد ترامب أن أحدث تغييرا جذريا في طريقة العمل بواشنطن وتعامل بشكل محترف، مضيفا بأن ماسك لم يغادر نهائيا الإدارة، كما أشار إلى أن ماسك تصدى لنهج الاحتيال "ونحن مدينون له بتقدير كبير".



وأضاف الرئيس الأميركي أن عقليات القيادات في كل الوزارات الفيدرالية تغيرت بالكامل بفضل توجيهات إيلون ماسك.



يذكر أن أنشأها ترامب تحت قيادة ماسك "لخفض الهدر في إنفاق المؤسسات الفدرالية".



وفي وقت سابق أشار رئيس مجلس النواب الأميركي إلى أن وزارة الكفاءة كشفت عن اتفاق "صادم" للحكومة الأميركية لم يتم التصريح به في .(سكاي نيوز)