Advertisement

عربي-دولي

أطل بكدمة في عينه.. إيلون ماسك يكشف ما حصل معه (صورة)

Lebanon 24
31-05-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1368426-638842572563164488.jpg
Doc-P-1368426-638842572563164488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسبب ظهور ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك بعين سوداء بسبب كدمة خلال مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، في البيت الأبيض بعض التساؤلات بشأن كيفية إصابته بها.
Advertisement

وقال ماسك للصحفيين: "كنت أتجول مع إكس الصغير وقلت له، إلكمني في وجهي- وقد فعل".
 
 
 
يذكر أن نجل إيلون ماسك عمره (5 أعوام) ويطلق عليه لقب "إكس".

وقال الملياردير إنه في البداية لم يشعر بألم كبير بعد الضربة، ولكن في وقت لاحق تحولت عينه إلى اللون الأسود والأزرق.

وردا على سؤال سابق عن عينه، قال ماسك مازحا: "لم أكن في أي مكان بالقرب من فرنسا"، في إشارة إلى مقطع الفيديو الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون. (سكاي نيوز)


مواضيع ذات صلة
ماسك خسر ربع ثروته.. هذا ما حصل معه
lebanon 24
31/05/2025 14:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاعات رأي تكشف: تراجع شعبية إيلون ماسك إلى أدنى مستوى
lebanon 24
31/05/2025 14:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
كدمة غامضة على يدّ ترامب اليمنى... ما الذي تعنيه؟ (صورة)
lebanon 24
31/05/2025 14:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"استياء من إيلون ماسك".. استطلاع جديد يكشف القصّة
lebanon 24
31/05/2025 14:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:05 | 2025-05-31
07:00 | 2025-05-31
06:53 | 2025-05-31
06:48 | 2025-05-31
06:47 | 2025-05-31
06:40 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24