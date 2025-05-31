أطل بكدمة في عينه.. إيلون ماسك يكشف ما حصل معه (صورة)

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وقال للصحفيين: "كنت أتجول مع إكس الصغير وقلت له، إلكمني في وجهي- وقد فعل". تسبب ظهور ملياردير التكنولوجيا بعين سوداء بسبب كدمة خلال ، أمس الجمعة، في بعض التساؤلات بشأن كيفية إصابته بها.وقال للصحفيين: "كنت أتجول مع إكس الصغير وقلت له، إلكمني في وجهي- وقد فعل".

يذكر أن نجل إيلون ماسك عمره (5 أعوام) ويطلق عليه لقب "إكس".



وقال الملياردير إنه في البداية لم يشعر بألم كبير بعد الضربة، ولكن في وقت لاحق تحولت عينه إلى والأزرق.



وردا على سؤال سابق عن عينه، قال ماسك مازحا: "لم أكن في أي مكان بالقرب من "، في إشارة إلى مقطع الفيديو الخاص بالرئيس والسيدة الأولى ماكرون. (سكاي نيوز)



