وزير الدفاع الأميركي يُحذر من القوات الصينية: تتدرب لغزو تايوان

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نبّه الأميركي ، اليوم السبت، إلى أن القوات العسكرية "تتدرب على المهمة الحقيقية" بينما تستعد لغزو محتمل لتايوان.وقال هيغسيث خلال منتدى شانغريلا الأمني في "من المعروف أن شي أمر جيشه بأن يكون قادرا على غزو تايوان بحلول عام 2027. وجيش التحرير الشعبي يقوم ببناء القوات العسكرية للقيام بذلك ويتدرب من أجل ذلك يوميا على المهمة الحقيقية".وحض هيغسيث حلفاء الآسيويين على تعزيز إنفاقهم العسكري بسرعة في مواجهة التهديد الصيني.كما حذّر هيغسيث، من أن "تستعد بوضوح وثقة لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين والهادي".وأردف قائلا "التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكا"، مضيفا أن "تأمل في الهيمنة والسيطرة" على .وأعلن وزير الدفاع الأميركي أن بلاده "عادت" إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، مؤكدا "إننا هنا لنبقى".وأوضح "أميركا فخورة بعودتها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، ونحن هنا لنبقى"، واصفا المنطقة بأنها "المسرح ذو الأولوية" بالنسبة لبلاده.وتعتبر الصين تايوان إقليما تابعا لها وتعهدت "بإعادة التوحيد" مع بالقوة إذا لزم الأمر. وقد صعّدت ضغوطها العسكرية والسياسية لتأكيد تعهداتها، بما شمل زيادة حدة المناورات الحربية حول تايوان.(العربية)