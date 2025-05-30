وزير الدفاع الأميركي يُحذر من القوات الصينية: تتدرب لغزو تايوان

نبّه وزير الدفاع
الأميركي بيت هيغسيث
، اليوم السبت، إلى أن القوات العسكرية الصينية
"تتدرب على المهمة الحقيقية" بينما تستعد لغزو محتمل لتايوان.
وقال هيغسيث خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة
"من المعروف أن شي أمر جيشه بأن يكون قادرا على غزو تايوان بحلول عام 2027. وجيش التحرير الشعبي يقوم ببناء القوات العسكرية للقيام بذلك ويتدرب من أجل ذلك يوميا على المهمة الحقيقية".
وحض هيغسيث حلفاء واشنطن
الآسيويين على تعزيز إنفاقهم العسكري بسرعة في مواجهة التهديد الصيني.
كما حذّر هيغسيث، من أن الصين
"تستعد بوضوح وثقة لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي
والهادي".
وأردف قائلا "التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكا"، مضيفا أن بكين
"تأمل في الهيمنة والسيطرة" على آسيا
.
وأعلن وزير الدفاع الأميركي أن بلاده "عادت" إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، مؤكدا "إننا هنا لنبقى".
وأوضح "أميركا فخورة بعودتها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، ونحن هنا لنبقى"، واصفا المنطقة بأنها "المسرح ذو الأولوية" بالنسبة لبلاده.
وتعتبر الصين تايوان إقليما تابعا لها وتعهدت "بإعادة التوحيد" مع الجزيرة
بالقوة إذا لزم الأمر. وقد صعّدت ضغوطها العسكرية والسياسية لتأكيد تعهداتها، بما شمل زيادة حدة المناورات الحربية حول تايوان.(العربية)