إسرائيل تمنع وفدا وزاريا عربيا من دخول رام الله ولقاء عباس

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كشف مصدر فلسطيني مسؤول لـ" عربية"، ليل الجمعة السبت، أن أبلغت أنها ستمنع دخول الوفد الوزاري العربي، الذين كانوا سيزورون ولقاء الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء، غدا الأحد.وأوضح المصدر الفلسطيني: "اتصالات عربية فلسطينية تجرى لإلغاء قرار إسرائيل منع الوفد الوزاري العربي من زيارة ".وأضاف: "قرار إسرائيل منع الوفد الوزاري العربي هو تنفيذ لسياسة حكومة في إضعاف السلطة بعد أن علموا أن الوفد جاء لدعم السلطة ماليا وسياسيا".وقال المصدر الفلسطيني المسؤول: "القيادة الفلسطينية تستنكر القرار بشدة وتحذر من تبعاته".وفي وقت سابق، أكد السفير الفلسطيني لدى مازن غنيم، أن الإسلامية بشأن غزة برئاسة ستزور مدينة رام الله، الأحد.وأشار السفير الفلسطيني إلى أن الوفد سيلتقي الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، خلال الزيارة التي تستمر يوما واحدا.وقال غنيم إن أجندات الزيارة ستشمل بحث آليات الحراك العربي المشترك، لحشد الاعتراف الدولي بدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها .(سكاي نيوز)