اخترع "حبة الإجهاض".. وفاة الفرنسي إيتيان إميل بولييه عن 98 عاما

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عن عمر يناهز 98 عاما، توفي مخترع الإجهاض الطبي، إيتيان إميل بولييه، وفق ما ، أمس الجمعة، نقلا عن زوجة الطبيب والباحث.وولد بولييه في عام 1926، وعندما كان مراهقا، شارك في ضد النازيين. وفي وقت لاحق، تحول إلى الطب.وأشاد ببولييه ووصفه بأنه "روح تقدم مكنت النساء من اكتساب حريتهن".وقال إنه بوفاة بولييه، فقدت أيضا رائدا شجاعا.وقام بولييه بالبحث في هرمونات الستيرويد ومستقبلاتها. وقد أدى هذا إلى تطوير "حبة الإجهاض" "آر يو 486".وتمنع هذه الحبة هرمون البروجسترون الذي هو ضروري للحمل، مما يساعد على زرع البويضة المخصبة في الرحم. وهذا يسبب انهيار بطانة الرحم وخروج الجنين معها.وفي عام 1989، تمت الموافقة على الدواء في فرنسا على الرغم من انتقادات السياسيين والكنيسة. (سكاي نيوز)