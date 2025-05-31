الأمم المتحدة تمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان

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وتمت الموافقة على قرار برعاية لتمديد الحظر والعقوبات الأخرى بالحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وهو تسعة أصوات. وامتنعت ست دول عن التصويت وهي والصين والجزائر وسيراليون والصومال وباكستان. صوت "المنقسم"، يوم الجمعة، لصالح تمديد حظر الأسلحة المفروض على ، حيث دفعت التوترات السياسية المتصاعدة إلى التحذير من أن البلاد يمكن أن تغرق مرة أخرى في .وتمت الموافقة على قرار برعاية لتمديد الحظر والعقوبات الأخرى بالحد الأدنى من الأصوات المطلوبة وهو تسعة أصوات. وامتنعت ست دول عن التصويت وهي والصين والجزائر وسيراليون والصومال وباكستان.

وتم تمديد حظر الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودانيين على للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة وذلك لمدة عام حتى 31 ايار 2026.



وكانت هناك آمال كبيرة في تحقيق السلام والاستقرار بعدما حصل جنوب الغني بالنفط على عن السودان في عام 2011، ليصبح أحدث دولة في العالم.