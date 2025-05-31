Advertisement

أعلنت ، أنها استدعت السفير الأميركي لدى احتجاجا على "تدخله" في للبلاد.ومنذ توليه منصبه في ، "يجوب السفير الأميركي ويلتقي بمعارضين وينشر صور اللقاءات معهم على ".وقالت الخارجية في بيان، إنها استدعت هامر "للفت انتباهه مجددا إلى سلوكه الذي يتسم بالتدخل والعداء".وتلقى هامر "مذكرة احتجاج شفهية" تحذره بأنه "لا يمكنه استخدام الحصانة التي يتمتع بها كممثل لبلاده كغطاء لأعمال تتعارض مع سيادة كوبا ونظامها الداخلي".