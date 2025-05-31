رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد: حماس قد تُهزم هزيمة ساحقة في غضون أشهر

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أكد رئيس أركان جيش الدفاع الاسرائيلي لزعماء في محيط غزة أنه "لن يسمح باستمرار هذه الحرب إلى أجل غير مسمى"، حسبما ذكرت القناة 12 أمس الجمعة.وذكر التقرير الذي أورد موقع "تايمز أوف " تفاصيله، أن أضاف أنه "عندما يحين الوقت ونحقق أهدافنا العسكرية، سأقول: لقد هُزمت ، وستأتي تلك اللحظة".وأضاف زامير: "عندما ننجز المهمة، أعد سكان المنطقة أنه لن يكون هناك 7 تشرين الأول آخر هنا. لن يتمكنوا من اقتحام بلداتنا مرة أخرى".وتابع قائلا: "حماس قد تُهزم هزيمة ساحقة في غضون بضعة أشهر".وتعمل 5 فرق من الجيش في غزة، في إطار الهجوم المتجدد الذي تشنه إسرائيل هناك، والذي يهدف إلى احتلال 75 بالمئة من القطاع خلال شهرين.وكان الرئيس الأميركي ، قد أكد أمس الجمعة، أن اتفاقا حول وقف لاطلاق النار في غزة بات "قريبا جدا".وفي مشترك لترامب وإيلون ، قال الرئيس الأميركي: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في ، وسابغلكم اليوم أو غدا".(سكاي نيوز)