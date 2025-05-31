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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد: حماس قد تُهزم هزيمة ساحقة في غضون أشهر

Lebanon 24
31-05-2025 | 01:18
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أكد رئيس أركان جيش الدفاع الاسرائيلي إيال زامير لزعماء المستوطنات الإسرائيلية في محيط غزة أنه "لن يسمح باستمرار هذه الحرب إلى أجل غير مسمى"، حسبما ذكرت القناة 12 أمس الجمعة. 
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وذكر التقرير الذي أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل" تفاصيله، أن زامير أضاف أنه "عندما يحين الوقت ونحقق أهدافنا العسكرية، سأقول: لقد هُزمت حماس، وستأتي تلك اللحظة".

وأضاف زامير: "عندما ننجز المهمة، أعد سكان المنطقة أنه لن يكون هناك 7 تشرين الأول آخر هنا. لن يتمكنوا من اقتحام بلداتنا مرة أخرى".

وتابع قائلا: "حماس قد تُهزم هزيمة ساحقة في غضون بضعة أشهر".

وتعمل 5 فرق من الجيش الإسرائيلي في غزة، في إطار الهجوم المتجدد الذي تشنه إسرائيل هناك، والذي يهدف إلى احتلال 75 بالمئة من القطاع خلال شهرين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أكد أمس الجمعة، أن اتفاقا حول وقف لاطلاق النار في غزة بات "قريبا جدا".

وفي مؤتمر صحفي مشترك لترامب وإيلون ماسك، قال الرئيس الأميركي: "نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة، وسابغلكم اليوم أو غدا".(سكاي نيوز)
 
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