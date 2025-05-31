وزير الخارجية الإيراني: حيازة السلاح النووي أمر "غير مقبول"

Advertisement

في وقت تجري مباحثات مع سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن ملفها ، جدد اليوم السبت رفض بلاده لحيازة سلاح النووي.وقال في كلمة متلفزة "اذا كانت المشكلة هي الأسلحة النووية، نعم، نحن نعتبرها أيضا غير مقبولة".وأضاف: "نحن متفقون معهم على هذه النقطة".ووفق دبلوماسيين مطلعين فإن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة وفرنسا وألمانيا، تستعد للضغط على مجلس محافظي من أجل إصدار إعلان رسمي بعدم امتثال لالتزاماتها النووية، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ قرابة عقدين، وقد تُفاقم التوترات مع طهران.ويُرتقب أن ينعقد الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، المكوّن من 35 دولة، في 9 يونيو المقبل، بالتزامن مع تقارير فصلية مرتقبة من الوكالة حول الأنشطة النووية ومدى التزامها باتفاقات منع الانتشار.وبحسب الدبلوماسيين، فإن مشروع القرار يسعى إلى تكثيف الضغط على إيران لتقديم تفسيرات بشأن آثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة في مواقع لم يُعلن عنها مسبقا، وسط قلق متصاعد من وتيرة التقدم السريع في برنامجها النووي.(سكاي نيوز)