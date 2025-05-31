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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يقترب من السيطرة الكاملة على خان يونس في غزة

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:31
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أعلن مسؤول عسكري لموقع "واللا" الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي أحرزت تقدما إضافيا في السيطرة على أجزاء من مدينة خان يونس، فيما يستمر الحديث عن اتفاق وشيك قد يوقف الحرب في القطاع.
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ووفقا للمصدر العسكري، فإن معظم المدينة خالية من المدنيين. وأضاف أن "الجيش لا يسيطر على الأرض فحسب، بل يدمر بشكل منهجي البنية التحتية بحيث لا يمكن استخدامها مجددا من قبل المسلحين"، بحسب تعبيره.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، أن نحو 55 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت مناطق متفرقة من القطاع.

وأكد مراسل "العربية" و"الحدث" أن الجيش الإسرائيلي، كثّف من عمليات القصف والنسف للمنازل السكنية في شمالي قطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت نحو 22 منزلاً منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم السبت، وذلك بالتزامن مع توسيع العمليات البرية في محيط مستشفى الإندونيسي، ومنطقتي السلاطين وتل الزعتر، إضافة إلى بلدة جباليا شمالي القطاع.

وبحسب المعلومات، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان هذه المناطق إخلاء منازلهم، في خطوة اعتبرها المراقبون تمهيداً لعملية عسكرية جديدة، على غرار ما جرى في محور "موراج" بمدينة رفح جنوباً.(العربية)




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