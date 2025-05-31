"قسد" تعلن استعدادها للانخراط بالعملية السياسية في سوريا

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اعتبر قائد قوات مظلوم عبدي أن التحول السياسي الكامل يحتاج إلى ضمانات دستورية تحفظ حقوق المكونات، وعلى رأسها ، مشيراً إلى أن "قسد" مستعدة للانخراط في العملية السياسية متى ما تحقق الاستقرار وتم تثبيت الاتفاقات.وخلال مقابلة تلفزيونية، أمس الجمعة، ورداً على سؤال حول متى قد يخلع عبدي البزة العسكرية، أوضح أن التهديدات الأمنية لا تزال قائمة، وأن قوات "قسد" منتشرة على خطوط التماس مع مناطق يراها خطراً على أمن المنطقة.وحول الاتفاق الذي وقّعه مع الرئيس السوري أحمد ، قال عبدي إن الاتفاق ما زال قائماً ويحظى بالتزام الطرفين، لافتاً إلى أن لجاناً مشتركة شُكّلت بين الجانبين وستبدأ قريباً بعقد اجتماعات لبحث آليات تنفيذ الاتفاق عملياً.وفيما يتعلق بمسار التفاوض، أشار عبدي إلى وجود عقبات عملية، من أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الاستقرار الأمني، مؤكداً أن بعض التقدم تحقق في هذا المجال، إلا أن العمل لا يزال جارياً لتأمين بيئة سياسية وعسكرية تسمح بتطبيق الحلول المتفق عليها.اللامركزية والفيدرالية.. وحساسية المصطلحاتوعن سبب تجنبه استخدام مصطلح "الفيدرالية"، قال عبدي إن الاتفاق الموقّع مع الحكومة لا يتضمن هذا المفهوم، مؤكداً في الوقت نفسه أن الإدارة الذاتية تطالب بحكم محلي حقيقي يُمكّن أبناء المنطقة من إدارة شؤونهم.ولفت إلى أن الحديث عن الفيدرالية يُقابل بحساسية من ، التي ترى في ذلك تهديداً لوحدة البلاد، رغم أن المطلب لا يهدف إلى الانفصال.وعلّق عبدي على الموقف الرسمي السوري من المؤتمر الأخير الذي حمل عنوان "وحدة الصف الكردي"، قائلاً إن ردّ فعل الرئيس أحمد الشرع كان متسرعاً، بسبب سوء فهم لمضمون الوثيقة السياسية التي صدرت عن المؤتمر.وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد حذر من "فرض واقع تقسيمي" في البلاد، موجها حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية "قسد".قسد.. وتركياوقال قائد قوات سوريا الديمقراطية، إن قواته على اتصال مباشر مع ، وكذلك على اتصال معها من خلال وسطاء. وأعرب عن أمله في تطوير هذه العلاقة. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أنه منفتح على تحسين العلاقات مع ، مؤكدا استعداده للقاء الرئيس .واتفقت تركيا وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، في كانون الأول الماضي على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية بعد اندلاع مواجهات مع تقدم جماعات معارضة مسلحة نحو دمشق وإسقاطها الرئيس السابق .وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب التي تقود قوات سوريا الديمقراطية لا يمكن تمييزها عن حزب العمال الكردستاني المتشدد، الذي قرر في وقت سابق من هذا الشهر حل نفسه بعد صراع دام 40 عاما مع الدولة .(العربية)