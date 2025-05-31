في ايران.. مقتل عنصرين من حرس الحدود وإصابة آخرين في مريوان

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أدى انفجار لغم من مخلفات الحرب المفروضة في منطقة غرب إلى استشهاد اثنين من حرس الحدود.وأفادت بأنه وفقاً للمعلومات الواردة، فقد أدى انفجار لغم من مخلفات الحرب المفروضة في منطقة مريوان إلى استشهاد اثنين من حرس الحدود.