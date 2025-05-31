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عربي-دولي

في ايران.. مقتل عنصرين من حرس الحدود وإصابة آخرين في مريوان

Lebanon 24
31-05-2025 | 03:58
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أدى انفجار لغم من مخلفات الحرب المفروضة في منطقة مريوان غرب إيران إلى استشهاد اثنين من حرس الحدود.
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وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه وفقاً للمعلومات الواردة، فقد أدى انفجار لغم من مخلفات الحرب المفروضة في منطقة مريوان إلى استشهاد اثنين من حرس الحدود.
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