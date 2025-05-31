أميركا تعتزم توسيع نطاق العقوبات التكنولوجية على الصين

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الت مصادر مطلعة إن ، تعتزم توسيع نطاق القيود المفروضة على قطاع التكنولوجيا الصيني من خلال قواعد جديدة تستهدف أيضا فروع الشركات التي تخضع للقيود الأميركية.ونقلت وكالة للأنباء يوم الجمعة عن المصادر القول إن مسؤولي الإدارة يعكفون على صياغة قاعدة ستسمح بفرض اشتراطات الحصول على التراخيص الحكومية لعقد صفقات مع أي شركة مملوكة بنسبة الأغلبية لشركة خاضعة للعقوبات بالفعل.يذكر أن بعض أكبر شركات تصميم وتصنيع أشباه الموصلات تخضع لعقوبات أميركية عبر ما يُسمى "قائمة الكيانات"، بدءًا من ووصولًا إلى شركة يانجتسي ميموري تكنولوجيز، وذلك في إطار حملة أميركية واسعة النطاق لكبح جماح الصعود التكنولوجي لمنافس جيوسياسي، وفقًا لوكالة (د ب أ).