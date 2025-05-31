الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة كارثية رغم استئناف دخول المساعدات

أشارت الى ان الوضع في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب بين وحركة الإسلامية " " قبل 19 شهرا، على الرغم من استئناف التسليم المحدود للمساعدات في القطاع الفلسطيني الذي تلوح فيه المجاعة، وفقا لوكالة " عربية".

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