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عربي-دولي

الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة كارثية رغم استئناف دخول المساعدات

Lebanon 24
31-05-2025 | 04:23
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أشارت الأمم المتحدة الى ان الوضع في غزة هو الأسوأ منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" قبل 19 شهرا، على الرغم من استئناف التسليم المحدود للمساعدات في القطاع الفلسطيني الذي تلوح فيه المجاعة، وفقا لوكالة "سكاي نيوز عربية".
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