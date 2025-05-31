برشلونة تقطع العلاقات الرسمية مع إسرائيل وتعلق اتفاقية الشراكة مع تل أبيب

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قطع ، ثاني أكبر مدن ، العلاقات المؤسسية مع الحكومة وعلق اتفاقية الشراكة مع مدينة ، وذلك على خلفية ما وصفه بـ"انتهاكات القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني".ودعا القرار إلى "إنهاء جميع العلاقات الرسمية مع إلى حين احترامها القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".كما نص القرار على تعليق اتفاقية الشراكة الموقعة مع تل أبيب منذ عام 1998، وحثّ منظمي معرض " دي برشلونة" على الامتناع عن استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو شركات متورطة في تجارة الأسلحة أو تحقق أرباحا من النزاع الدائر في غزة.ووجّهت توصية مماثلة إلى إدارة ميناء برشلونة.وقال رئيس بلدية برشلونة، جاومي كولبوني، خلال جلسة المجلس: "إن المعاناة والموت في غزة خلال العام ونصف الماضي، والهجمات الأخيرة التي شنتها الحكومة الإسرائيلية، تجعل من غير الممكن استمرار أي علاقة معها"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".وليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها برشلونة خطوة مشابهة، ففي عام 2023 أقدمت رئيسة البلدية السابقة، ، على قرار مماثل، لكنه أُلغي بعد فوز كولبوني في الانتخابات المحلية.(سكاي نيوز)