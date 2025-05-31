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عربي-دولي
إسرائيل تقسم غزة لما يشبه "دومينو" وتبحث عن زعيم حماس الجديد.. تقرير اسرائيلي يكشف التفاصيل
Lebanon 24
31-05-2025
|
07:00
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كتب موقع "العربية": رفع الجيش
الإسرائيلي
من حدة عملياته العسكرية في شمال
قطاع غزة
، معتبرا أن انهيار قيادة
حماس
وتقسيم القطاع إلى ما يشبه "
دومينو
" من إحكام السيطرة، وفق صحيفة "
معاريف
".
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وتحاول
إسرائيل
، وفق الصحيفة، البحث عن زعيم حماس الجديد في غزة
عز الدين حداد
.
ووزع الجيش الإسرائيلي والشاباك، هذا الأسبوع، منشورات في مدينة غزة تحمل صورته على أساس تحقيق اغتياله سيقضي على
القيادة العسكرية
لحماس والحركة ككل، وفق ما ذكرت "معاريف".
مصدر عسكري إسرائيلي قال "إن حاجز الخوف بين
سكان غزة
قد تم كسره.. لم يعودوا يأخذون في الاعتبار أوامر حماس حيث تعم الفوضى القطاع، وهو ما يسهّل عملية الجيش".
فيما وضع
رئيس الوزراء الإسرائيلي
،
بنيامين نتنياهو
، جدولا زمنيا لعمليات القطاع، مستبعدا انهيار حماس خلال فترة العيد.
وترى الصحيفة "أن الشيء الوحيد في جدول
نتنياهو
الذي يمكن أن يفسد مخططاته هو انهيار تام لحماس دون بديل لإدارة القطاع وخلق وضع أمني صعب، وإقدام حكومة نتنياهو على فرض إدارة عسكرية إسرائيلية في غزة".
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