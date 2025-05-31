إسرائيل تقسم غزة لما يشبه "دومينو" وتبحث عن زعيم حماس الجديد.. تقرير اسرائيلي يكشف التفاصيل

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وتحاول ، وفق الصحيفة، البحث عن زعيم حماس الجديد في غزة . كتب موقع "العربية": رفع الجيش من حدة عملياته العسكرية في شمال ، معتبرا أن انهيار قيادة وتقسيم القطاع إلى ما يشبه " " من إحكام السيطرة، وفق صحيفة " ".وتحاول ، وفق الصحيفة، البحث عن زعيم حماس الجديد في غزة .

ووزع الجيش الإسرائيلي والشاباك، هذا الأسبوع، منشورات في مدينة غزة تحمل صورته على أساس تحقيق اغتياله سيقضي على لحماس والحركة ككل، وفق ما ذكرت "معاريف".



مصدر عسكري إسرائيلي قال "إن حاجز الخوف بين قد تم كسره.. لم يعودوا يأخذون في الاعتبار أوامر حماس حيث تعم الفوضى القطاع، وهو ما يسهّل عملية الجيش".

فيما وضع ، ، جدولا زمنيا لعمليات القطاع، مستبعدا انهيار حماس خلال فترة العيد.



وترى الصحيفة "أن الشيء الوحيد في جدول الذي يمكن أن يفسد مخططاته هو انهيار تام لحماس دون بديل لإدارة القطاع وخلق وضع أمني صعب، وإقدام حكومة نتنياهو على فرض إدارة عسكرية إسرائيلية في غزة".