زلزال عنيف ضرب اليابان.. وسكان مناطق عديدة شعروا بهزّات قويّة

ضرب زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر قبالة سواحل هوكايدو في ، بحسب .

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وكان مركز الزلزال كوشيرو، وعلى عمق 20 كيلومتراً.

وشهدت مواقع أخرى، منها مدينة أوبيهيرو ومدينة نيمورو ومدينة هاشينوهي في محافظة آوموري بجزيرة هونشو، هزات أرضية بقوة 3 على مقياس ريختر.

وتشير تقارير (NHK) إلى أن الزلزال تسبب في هزات أرضية قوية في عدة مناطق، ولكن لم تُسجل أي إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.