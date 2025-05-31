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عربي-دولي

زلزال عنيف ضرب اليابان.. وسكان مناطق عديدة شعروا بهزّات قويّة

Lebanon 24
31-05-2025 | 05:13
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ضرب زلزال بقوة 6.1 على مقياس ريختر قبالة سواحل هوكايدو في اليابان، بحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.
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وكان مركز الزلزال جنوب شرق كوشيرو، وعلى عمق 20 كيلومتراً.
 
وشهدت مواقع أخرى، منها مدينة أوبيهيرو ومدينة نيمورو ومدينة هاشينوهي في محافظة آوموري بجزيرة هونشو، هزات أرضية بقوة 3 على مقياس ريختر.
 
وتشير تقارير هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) إلى أن الزلزال تسبب في هزات أرضية قوية في عدة مناطق، ولكن لم تُسجل أي إصابات أو أضرار مادية حتى الآن.
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