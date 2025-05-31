Advertisement

عربي-دولي

نزوح وتدمير منازل... عشرات القتلى "فيضانات نيجيريا"

Lebanon 24
31-05-2025 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1368592-638842912841641151.jpg
Doc-P-1368592-638842912841641151.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت بلدة موكوا في وسط نيجيريا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أكثر من 150 قتيلا.
Advertisement

وأشار إبراهيم أودو الحسيني المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ إلى أن الفيضانات تسببت بنزوح أكثر من 3000 شخص وتدمير 265 منزلا بالكامل، وجرف جسرين. (العربية)
مواضيع ذات صلة
فيضانات نيجيريا تقتل 115 شخصاً وتدمر عشرات المنازل
lebanon 24
31/05/2025 14:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
فيضانات جرفت المنازل وقتلت 88 شخصاً في نيجيريا
lebanon 24
31/05/2025 14:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع حصيلة الفيضانات في نيجيريا إلى 115 قتيلا
lebanon 24
31/05/2025 14:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: نزوح عشرات الأسر من مخيم زمزم شمال دارفور بسبب عدم توفر المياه
lebanon 24
31/05/2025 14:25:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:35 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:17 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:05 | 2025-05-31
07:00 | 2025-05-31
06:53 | 2025-05-31
06:48 | 2025-05-31
06:47 | 2025-05-31
06:40 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24