نزوح وتدمير منازل... عشرات القتلى "فيضانات نيجيريا"

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت بلدة موكوا في وسط في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أكثر من 150 قتيلا.

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وأشار إبراهيم المتحدث باسم إلى أن الفيضانات تسببت بنزوح أكثر من 3000 شخص وتدمير 265 منزلا بالكامل، وجرف جسرين. (العربية)