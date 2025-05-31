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الجيش الهندي يعترف بخسارة مقاتلات في الصراع الأخير مع باكستان

Lebanon 24
31-05-2025 | 05:46
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أكد الجيش الهندي للمرة الأولى، أنه خسر عددا غير محدد من المقاتلات في الاشتباكات التي وقعت مع باكستان، مشيرا إلى أن الصراع الذي استمر أربعة أيام لم يقترب قط من مرحلة "حرب نووية".
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وقال رئيس هيئة الدفاع العامة بالقوات المسلحة الهندية أنيل شوهان: "ليس المهم هو مسألة إسقاط المقاتلات ولكن السبب وراء إسقاطها وما هي الأخطاء التي ارتكبت"، مشيرا إلى أن "العدد ليس مهما". (العربية)
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