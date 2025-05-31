أحمد الشرع إلى الكويت غداً

أفادت وكالة " " نقلاً عن مصدرفي رئاسة الجمهورية أن سيزور غداً الأحد ، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الأمير الشيخ ، .

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وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخويّة والتنسيق بين والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك.