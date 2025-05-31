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عربي-دولي

أحمد الشرع إلى الكويت غداً

Lebanon 24
31-05-2025 | 05:54
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أفادت وكالة "سانا" نقلاً عن مصدرفي رئاسة الجمهورية السورية أن الرئيس أحمد الشرع سيزور غداً الأحد دولة الكويت، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
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وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخويّة والتنسيق الثنائي بين سوريا والكويت، وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز العمل العربي المشترك. 
 
 
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