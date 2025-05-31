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زيارة لافتة... بن فرحان غداً في الضفة الغربيّة

Lebanon 24
31-05-2025 | 06:20
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أكد مصدر سعودي لشبكة "سي ان ان"، أن وزير الخارجية السعوديّة الأمير فيصل بن فرحان سيسافر إلى الضفة الغربية غدا الأحد.
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وأضافت المصادر أنّ بن فرحان سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس. (روسيا اليوم)
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