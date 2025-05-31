نيجيريا.. مقتل 60 مسلحاً من "بوكو حرام" و "داعش"

أعلن الجيش النيجيري أنه قتل 60 من مسلحي جماعة بوكو حرام و"تنظيم داعش بغرب "، بينهم قائد بارز، خلال هجمات جوية وبرية شنها في البلاد الذي يشهد تمردا منذ عام 2009.

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وقال الجيش إنه شن في ساعة مبكرة من صباح الجمعة هجومين منفصلين على معسكرات تابعة لبوكو حرام وتنظيم "داعش" في ، مشيراً إلى أنَّ عشرات من مسلحي بوكو حرام قُتلوا عندما هاجم جنوده معسكرهم في قرية بيتا بولاية في شمال شرقي بالقرب من الحدود مع .



وأورد البيان أن عملية بيتا العسكرية العنيفة أسفرت عن "تحييد ما لا يقل عن 60 إرهابياً".



كذلك، قال مصدران استخباريان لمراسل إن غارات جوية وقعت على معسكرات لبوكو حرام في بيتا وقرية كاريتو بالقرب من الحدود مع النيجر أمس الجمعة.



وأضاف أحد المصدرين أن "حصيلة القتلى الـ60 كانت في عملية بيتا، في حين ما زلنا لا نملك تفاصيل عن هجوم كاريتو"، مشيرا إلى أن عدد القتلى قد يكون أعلى.

وبالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش النيجيري أيضاً مركزاً لبوكو حرام في بلدة كوكاوا على ضفاف بحيرة ، مما أسفر عن مقتل قائد بارز ومساعديه، وفقا لبيان منفصل للجيش.



وقال البيان إن أمير ، قائد بوكو حرام في منطقة كوكاوا، أصيب "بجروح قاتلة" في اشتباك مسلح مع الجيش، كما تم على نائبه وإرهابيين" آخرين في الاشتباك.



وكان أبو فاطمة مدرجا على قائمة المطلوبين للجيش النيجيري الذي رصد مكافأة قدرها 100 مليون نيرة (62.500 دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.



وتعطي هذه الهجمات دفعاً معنوياً كبيراً للجيش النيجيري الذي خسر في الأشهر الأخيرة عشرات الجنود على يد الجماعتين. (الجزيرة نت)