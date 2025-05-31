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عربي-دولي
تقرير أميركي: وزير الخارجية السعودية يؤجل زيارته للضفة الغربية
Lebanon 24
31-05-2025
|
06:47
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وزير الخارجية
السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، زيارةً كانت مقررة إلى
الضفة الغربية
، الأحد، بعد أن عطلتها
إسرائيل
، وفقًا لتصريح مصدر
سعودي
مطّلع لشبكة CNN الأميركية.
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وصرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، بأن إسرائيل "لن تتعاون" مع خطط السلطة
الفلسطينية
لاستضافة اجتماع
وزراء الخارجية
لمناقشة "الترويج لإقامة دولة فلسطينية".
ووصف المسؤول
الإسرائيلي
الاجتماع بأنه "استفزازي"، مضيفاً أن "إسرائيل لن تتعاون مع مثل هذه التحركات التي تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها"، لافتا إلى أن على السلطة الفلسطينية "التوقف عن انتهاك اتفاقياتها مع إسرائيل على جميع المستويات".
وعلمت شبكة CNN أن
المملكة العربية السعودية
تشعر بالإحباط من رفض إسرائيل إنهاء الحرب في غزة، وتبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لإقناع الدول الغربية، بما فيها
الولايات المتحدة
، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتثق
المملكة
بأن
فرنسا
ستكون من بين الدول التي ستفعل ذلك في حزيران، كما تعمل
الرياض على
دعم السلطة الفلسطينية، إذ لا ترى بديلاً عملياً لدورها كممثل سياسي للشعب الفلسطيني.
وكانت هذه الزيارة ستكون الأولى على الإطلاق لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكان من المفترض أن يقود وزير الخارجية وفداً عربياً رفيع المستوى للقاء السلطة الفلسطينية في رام الله.
وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه ولي
العهد
السعودي،
الأمير محمد بن سلمان
، إلى انتزاع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مع استمرار الحرب في غزة.
(CNN)
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