تقرير أميركي: وزير الخارجية السعودية يؤجل زيارته للضفة الغربية

أجّل السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، زيارةً كانت مقررة إلى ، الأحد، بعد أن عطلتها ، وفقًا لتصريح مصدر مطّلع لشبكة CNN الأميركية.

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وصرح مسؤول إسرائيلي لشبكة CNN، الجمعة، بأن إسرائيل "لن تتعاون" مع خطط السلطة لاستضافة اجتماع لمناقشة "الترويج لإقامة دولة فلسطينية".





ووصف المسؤول الاجتماع بأنه "استفزازي"، مضيفاً أن "إسرائيل لن تتعاون مع مثل هذه التحركات التي تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها"، لافتا إلى أن على السلطة الفلسطينية "التوقف عن انتهاك اتفاقياتها مع إسرائيل على جميع المستويات".



وعلمت شبكة CNN أن تشعر بالإحباط من رفض إسرائيل إنهاء الحرب في غزة، وتبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لإقناع الدول الغربية، بما فيها ، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتثق بأن ستكون من بين الدول التي ستفعل ذلك في حزيران، كما تعمل دعم السلطة الفلسطينية، إذ لا ترى بديلاً عملياً لدورها كممثل سياسي للشعب الفلسطيني.



وكانت هذه الزيارة ستكون الأولى على الإطلاق لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ عام 1967 عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وكان من المفترض أن يقود وزير الخارجية وفداً عربياً رفيع المستوى للقاء السلطة الفلسطينية في رام الله.



وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه ولي السعودي، ، إلى انتزاع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مع استمرار الحرب في غزة. (CNN)