في فلسطين.. مركبات إسرائيلية تُهاجم قافلة حجاج!

اصطدمت مركبات عسكرية تابعة للجيش ، فجر السبت، بشكل متعمد، حافلة تقل حجاجاً فلسطينيين أثناء مغادرتهم مدينة جنين استعداداً للتوجه لأداء مناسك الحج في .

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وقال محافظ جنين في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، "إن "الحادثة وقعت نحو الساعة 3:30 فجراً، أثناء استعداد الحجاج للمغادرة، حيث كانت هناك حافلتان، الأولى كبيرة وتقل نحو 50 راكباً وقد تحركت، بينما كانت الثانية أصغر حجماً وتقل 25 راكباً على وشك التحرك".

وأشار إلى أن مركبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي اصطدمت عمداً بشكل طفيف بالحافلة الصغيرة دون أن تُحدث أضراراً، إلا أن مركبة عسكرية أخرى من نوع "النمر" عادت واصطدمت بالحافلة ذاتها بشكل متعمد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فيها، وإثارة الخوف بين صفوف الحجاج، خصوصاً أن الحجاج من كبار السن والنساء، من دون وقوع إصابات.

وتابع المحافظ: "قمنا بإحضار حافلة بديلة، وجرى نقل الحجاج إليها، وانطلقوا حتى وصلوا إلى مدينة الحجاج في أريحا نحو الساعة 6:30 صباحاً. وإثر ذلك، توجهوا إلى معبر الكرامة للسفر إلى ومن ثم إلى لأداء مناسك الحج". (العربي الجديد)