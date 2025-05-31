مرّ في سماء دولة عربيّة.. جسم فضائيّ دخل الغلاف الجويّ للأرض (فيديو)

كشف في والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية (CRAAG) صدور منشوره العلمي حول كرة نارية كبيرة ظهرت وعبرت سماء بتاريخ 07 أيار 2023 في حدود الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي، حيث شوهدت النارية من ولاية المسيلة حتى جنوب ، مصحوبة بصوت انفجار كبير، وتوهج ساطع أكثر من لمعان القمر البدر.

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وباستعمال مركز البحث لأجهزة القياس ومستشعرات مركز البحث في علم والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، تبين أن هذا الجسم الفضائي أو الكويكب الصغير انفجر في الغلاف الجوي على ارتفاع 35 كلم فوق منطقة الحاكمية تقريبا بولاية البويرة، حيث تراوح قطره الإبتدائي ما بين متر و50 سم، بكتلة إبتدائية تقدر ما بين 4 أطنان و14 طنا، وبطاقة حركية إبتدائية مكافئة لإنفجار 178 طن من مادة "TNT " المتفجرة.

وتم رصد موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار للكويكب بواسطة 14 محطة زلزالية في البلاد، وعادلت اهتزازات سطح الأرض زلزالا محليا بقوة متوسطة تعادل 2.1 على مقياس ريختر تقريباً. وأشارت الدراسة أنه تم رصد الأمواج تحت الصوتية الناتجة عن الحدث في مناطق بعيدة، امتدت حتى . (العربية)