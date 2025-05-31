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عربي-دولي
مرّ في سماء دولة عربيّة.. جسم فضائيّ دخل الغلاف الجويّ للأرض (فيديو)
Lebanon 24
31-05-2025
|
07:05
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كشف
مركز البحث
في
علم الفلك
والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية (CRAAG) صدور منشوره العلمي حول كرة نارية كبيرة ظهرت وعبرت سماء
الجزائر
بتاريخ 07 أيار 2023 في حدود الساعة 23:59 بالتوقيت المحلي، حيث شوهدت
الكرة
النارية من ولاية المسيلة حتى جنوب
إسبانيا
، مصحوبة بصوت انفجار كبير، وتوهج ساطع أكثر من لمعان القمر البدر.
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وباستعمال مركز البحث لأجهزة القياس ومستشعرات مركز البحث في علم
الفلك
والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، تبين أن هذا الجسم الفضائي أو الكويكب الصغير انفجر في الغلاف الجوي على ارتفاع 35 كلم فوق منطقة الحاكمية تقريبا بولاية البويرة، حيث تراوح قطره الإبتدائي ما بين متر و50 سم، بكتلة إبتدائية تقدر ما بين 4 أطنان و14 طنا، وبطاقة حركية إبتدائية مكافئة لإنفجار 178 طن من مادة "TNT " المتفجرة.
وتم رصد موجة الصدمة الناتجة عن الانفجار
الرئيسي
للكويكب بواسطة 14 محطة زلزالية في البلاد، وعادلت اهتزازات سطح الأرض زلزالا محليا بقوة متوسطة تعادل 2.1 على مقياس ريختر تقريباً. وأشارت الدراسة أنه تم رصد الأمواج تحت الصوتية الناتجة عن الحدث في مناطق بعيدة، امتدت حتى
جنوب شرق
ألمانيا
. (العربية)
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