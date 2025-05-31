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تنبيهات مهمّة من وزارة الحج السعودية إلى حجاج بيت الله الحرام

Lebanon 24
31-05-2025 | 07:29
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دعت وزارة الحج والعمرة السعودية، حجاج بيت الله الحرام، للالتزام بالبقاء في المخيمات يوم عرفة من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 عصرًا، وعدم الخروج إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة، وذلك حفاظًا على سلامتهم من التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة.
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وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام والتقيد بجداول التفويج المعتمدة من الجهات المختصة، وعدم مخالفتها في كافة مراحل الانتقال بين المشاعر المقدسة، وضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن نمط المواصلات المتفق عليه في المشاعر المقدسة، وعدم الخروج مشيًا على الأقدام للتنقل بين المواقع خلال الوقت المشار إليه.
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