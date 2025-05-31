عن أسباب العاصفة غير المسبوقة في الإسكندرية.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي

بعد أن تعرضت مدينة الإسكندرية شمالي مصر، ليل الجمعة وحتى السبت، إلى عاصفة غير مسبوقة تخللتها أمطار رعدية غزيرة وتساقط للثلوج مع رياح شديدة تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا/الساعة في أجواء مناخية قاسية لم تشهدها المحافظة من قبل، أوضح خبير جيولوجي أن تلك الأجواء غير المسبوقة تعود لحدوث انفجارات شمسية وتوهج شمسي.

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وأوضح أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة ، ، أن تشهد حالة من عدم الاستقرار في حالة الجو خاصة على السواحل الشمالية حيث يتحرك منخفض جوي إلى ثم الإسكندرية، ومتوقع بعد ظهر اليوم السبت هطول أمطار متوسطة على وسط وشمال الدلتا.

وأضاف شراقي في حديث لـ"العربية" أنه من الطبيعي حدوث منخفضات جوية في منطقة تصاحبها رياح شديدة وهطول أمطار وانخفاض في درجة الحرارة في حالة الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية، وما يزيد من الاضطرابات الجوية حدوث انفجارات شمسية ووصول التوهج الشمسي من أشعة وجسيمات إلى الغلاف الجوي للكرة الأرضية ما قد يتسبب في ظواهر جوية شديدة.



وأشار إلى وقوع انفجارين شمسيين قويين أمس الجمعة، كما وقعت صباح السبت موجة انفجارات شمسية أخرى.



وأوضح الخبير أن تأثير الانفجارات الشمسية يعتمد على قوتها ومدة استمرارها ومواجهة الأرض للتوهج وقت وصوله. (العربية)