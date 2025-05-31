Advertisement

عربي-دولي

عن أسباب العاصفة غير المسبوقة في الإسكندرية.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي

Lebanon 24
31-05-2025 | 08:29
A-
A+
Doc-P-1368655-638843025751684158.jpg
Doc-P-1368655-638843025751684158.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد أن تعرضت مدينة الإسكندرية شمالي مصر، ليل الجمعة وحتى السبت، إلى عاصفة غير مسبوقة تخللتها أمطار رعدية غزيرة وتساقط للثلوج مع رياح شديدة تجاوزت سرعتها 50 كيلومترا/الساعة في أجواء مناخية قاسية لم تشهدها المحافظة من قبل، أوضح خبير جيولوجي أن تلك الأجواء غير المسبوقة تعود لحدوث انفجارات شمسية وتوهج شمسي.
Advertisement
 
وأوضح أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن منطقة شرق المتوسط تشهد حالة من عدم الاستقرار في حالة الجو خاصة على السواحل المصرية الشمالية حيث يتحرك منخفض جوي إلى مرسى مطروح ثم الإسكندرية، ومتوقع بعد ظهر اليوم السبت هطول أمطار متوسطة على وسط وشمال الدلتا.
 
وأضاف شراقي في حديث لـ"العربية" أنه من الطبيعي حدوث منخفضات جوية في منطقة البحر المتوسط تصاحبها رياح شديدة وهطول أمطار وانخفاض في درجة الحرارة في حالة الرياح الشمالية أو الشمالية الغربية، وما يزيد من الاضطرابات الجوية حدوث انفجارات شمسية ووصول التوهج الشمسي من أشعة وجسيمات إلى الغلاف الجوي للكرة الأرضية ما قد يتسبب في ظواهر جوية شديدة.

وأشار إلى وقوع انفجارين شمسيين قويين أمس الجمعة، كما وقعت صباح السبت موجة انفجارات شمسية أخرى.

وأوضح الخبير أن تأثير الانفجارات الشمسية يعتمد على قوتها ومدة استمرارها ومواجهة الأرض للتوهج وقت وصوله. (العربية) 
 
 
مواضيع ذات صلة
في عز الصيف.. الإسكندرية تتعرض لعاصفة غير مسبوقة (فيديو)
lebanon 24
31/05/2025 18:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عن زلزال اليونان.. هذا ما كشفه خبير جيولوجي لبناني
lebanon 24
31/05/2025 18:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير جيولوجيّ: هذا ما حدث بعد زلزال ميانمار
lebanon 24
31/05/2025 18:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
عن حدوث الزلازل.. ماذا قال خبير جيولوجي شهير؟
lebanon 24
31/05/2025 18:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-05-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:35 | 2025-05-31
11:16 | 2025-05-31
11:00 | 2025-05-31
10:37 | 2025-05-31
10:30 | 2025-05-31
10:23 | 2025-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24