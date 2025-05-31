في ألمانيا... طائرة سقطت فوق منزل سكنيّ!

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نفذت فرق الإنقاذ عملية واسعة في ولاية شمال الراين - ويستفاليا غربي السبت، إثر تحطم طائرة خفيفة على منزل سكني، مما تسبب في اندلاع حريق جزئي بالمبنى.وذكرت صحيفة " " أن أعمدة دخان كثيفة تصاعدت في سماء مدينة كورشنبروخ في منطقة الراين الأدنى، بينما التهمت النيران جزءا من المنزل.وبحسب البيانات الأولية، سقطت الطائرة في الحديقة الأمامية لأحد المنازل في حيّ كلايننبروخ، ما أدى إلى اصطدامها بواجهة المبنى وتسببت في أضرار جسيمة بجدار المنزل. (روسيا اليوم)