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عربي-دولي

في ألمانيا... طائرة سقطت فوق منزل سكنيّ!

Lebanon 24
31-05-2025 | 08:38
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نفذت فرق الإنقاذ عملية واسعة في ولاية شمال الراين - ويستفاليا غربي ألمانيا صباح اليوم السبت، إثر تحطم طائرة خفيفة على منزل سكني، مما تسبب في اندلاع حريق جزئي بالمبنى.
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وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن أعمدة دخان كثيفة تصاعدت في سماء مدينة كورشنبروخ في منطقة الراين الأدنى، بينما التهمت النيران جزءا من المنزل.


وبحسب البيانات الأولية، سقطت الطائرة في الحديقة الأمامية لأحد المنازل في حيّ كلايننبروخ، ما أدى إلى اصطدامها بواجهة المبنى وتسببت في أضرار جسيمة بجدار المنزل. (روسيا اليوم)
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